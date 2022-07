Olga Moreno ha confirmado que no acudirá a la final de 'Supervivientes'. La última ganadora del reality de Telecinco no irá a entregar el cheque a su sucesor, como viene siendo habitual. Una decisión que la protagonista ha lamentado, a pesar de que parece tomada por ella misma para no coincidir con Jorge Javier Vázquez en plató.

Esta mañana, en 'El programa del verano', Joaquín Prat y los colaboradores opinaban acerca de esta ausencia y el presentador se mostraba muy realista: "A ver, es muy sencillo. No quiere ir a la gala del jueves a entregar el cheque porque Jorge le ha dado hasta en el cielo del paladar", expresaba, para después añadir: "Porque Jorge no la soporta, y ella entiendo que no soporta a Jorge", expresaba. Alessandro Lequio se sumaba a la opinión de Prat: "Es por eso, absolutamente por eso". Sin embargo, lanzaba una crítica a la ex de Antonio David: "A mí no me está gustando nada la Olga Moreno que estoy viendo estos días, y lo peor de todo es la cara esa de virgen dolorosa que tenía en plató el otro día", expresaba. Después de su intervención, Prat matizaba su opinión: "Dicho esto, debería, debería ir a entregarlo". "El cargo conlleva unas obligaciones y hay que cumplirlas", añadía Lequio.