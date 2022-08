La polémica en la que se ha visto envuelta 'Estirando el chicle' por invitar a una humorista tránsfoba sigue muy lejos de acabarse. Patricia Sornosa ha subido un nuevo tuit en su cuenta de Twitter en la que intenta burlarse de las personas queer después del aluvión de críticas que ha recibido ella y el podcast presentado por Victoria Martín y Carolina Iglesias.

"Estos días he recibido muchísimos mensajes de gente ofendida, he reflexionado y lo cierto es que me veo obligada a rectificar", aseguró la cómica, adjuntando la foto de una frase suya en la que tacha la palabra 'hostelero' y añadiendo la palabra de la mencionada ideología sexual: "Mis vecinos tienen un beso que no para de llorar, les ha salido queer".

Estos días he recibido muchísimos mensajes de gente ofendida, he reflexionado y lo cierto es que me veo obligada a rectificar ❤️ pic.twitter.com/RPgNEsHOuA — Patricia Sornosa (@patriciasornosa) 15 de agosto de 2022

Cabe recordar que la polémica se inició cuando 'Estirando el chicle' anuncio una nueva entrega de su edición veraniega con Patricia Sornosa, una humorista y directora de teatro que ha sido muy tajante a la hora de pronunciarse contra la Ley Trans en varios tuits muy controvertidos y tránsfobos: "La opresión de las mujeres puede terminar hoy si todas elegimos ser hombres y nos tatuamos los pronombres he/him. Es un plan sin fisuras".

Esta semana volvemos a tener Summer Edition ⛱️ Esta vez con nuestras Patricias favoritas, @PatMirror y @patriciasornosa, que vienen a charlar sobre actuar juntas y lo que eso supone, aprender la una de la otra, tener broncas 👀 El viernes en la app de @PodiumPodcast 💘 pic.twitter.com/AM4bECrAhg — Estirando el chicle (@EstirandoChicle) 10 de agosto de 2022

"Ahora si quieres conocer el sexo de tu bebé en las ecografías debes fijarte en cómo mueve las manos, en si pone morritos o si lleva el cordón umbilical como si fuera una diadema o una corbata. Fijarte en los genitales es transfobia", aseguraba en otra publicación realizada en su cuenta de Twitter.

Después del aluvión de críticas que recibió por darle voz tras estos comentarios, Carolina Iglesias y Victoria Martín se vieron obligadas a lanzar un comunicado en la cuenta oficial de Twitter de 'Estirando el chicle', programa que ganó el Premio Ondas el pasado 2021: "Hemos formado un elenco de invitadas diverso con quienes nos hemos divertido, pero también hemos hablado sobre sexualidad, racismo, identidad de género, feminismo, maternidad o bullying. Nuestro compromiso con el colectivo LGTBIQ+ es especialmente importante, y es algo con lo que hemos sido muy claras a lo largo de estos dos años y medio de programa".

"Nunca en un programa de 'Estirando el chicle' ha tenido cabida ningún discurso de odio que atente contra los derechos humanos de ningún colectivo, ni lo tendrá jamás. Esto, por supuesto, incluye a las personas trans, a las que apoyamos y defendemos, tanto en el programa como en nuestro día a día. Continuaremos haciendo comedia y trabajando para que nuestro espacio siga siendo diverso y seguro", afirmaron las cómicas en este escrito que también criticado por muchos usuarios de redes sociales, que recordaron incluso las publicaciones de Sornosa.

Patricia Sornosa acaba de complicar más la crisis de imagen a sus compañeras de Estirando el chicle. https://t.co/qNzgyJr0uc — Borja Terán (@borjateran) 15 de agosto de 2022

No se, yo veo aquí un claro ejemplo de por qué el comunicado de @EstirandoChicle es una puta mierda. https://t.co/wYnPLbJ6uN — ✨Taser Duck✨ (@TaserPato) 15 de agosto de 2022

Pero como no lo ha dicho en "Estirando el chicle" pues no cuenta. Ahora, el silencio de Victoria y Carolina ante esta reacción ante la polémica, dice mucho de su compromiso con el colectivo trans. De verdad que no quiero odiarlas, pero no se puede gestionar esto peor. https://t.co/ZAcPqFlvrG — Parodi Paradise (@ParodiParadise) 15 de agosto de 2022

Bastante segura de que @percebesygrelos y Victoria lo están pasando mal con todo este asunto mientras esta persona disfruta como una cerda en la charca. Eres una malísima persona y una compañera aún peor, Sornosa. https://t.co/TrQgyRlkTV — Superglú (@shipperglu) 15 de agosto de 2022

esto es de ser simplemente mala persona https://t.co/4W9aoSyJhT — Milena. 🌸 (@Maatkara_) 15 de agosto de 2022

De este modo, la polémica iniciada la semana pasada sigue activa con este nuevo tuit de la cómica, que también ha vuelto a desatar las críticas de las redes sociales. "Patricia Sornosa acaba de complicar más la crisis de imagen a sus compañeras de 'Estirando el chicle'", afirma el crítico Borja Terán.