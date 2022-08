Aunque el programa de LaSexta 'El intermedio' se ha ido de vacaciones para recargar pilas de cara al nuevo curso televisivo, El Gran Wyoming ha seguido estando muy presente en Atresmedia.

El presentador ha aparecido en 'Usted está aquí', un nuevo formato de Atresplayer Premium en el que analiza la España de hoy y de ayer junto a David Trueba. En su sexta y última entrega, ambos debatieron sobre política desde un chiringuito de playa.

Durante su charla con el escritor, Wyoming confesó que no se siente "muy querido" por la clase política: "Te diría que cero". En este sentido, recordó que ha tenido "problemas" con todos los Gobiernos que ha habido: "Nunca he querido comer con políticos en activo y que tienen mando en plaza".

"Ellos van a mostrar su lado humano, si te descuidas te presentan a los niños y todo. A partir de ese día no le vas a tratar igual", reflexionó sobre su relación con la clase política.

Aunque ha preferido mantenerse al margen del lado más personal de los políticos, aseguró que estos tienen intención de "captar" a los periodistas: "Me han ofrecido encuentros con gente que no quiero. Yo no soy periodista, no valgo para eso y no sé poner distancia".

El de LaSexta no se quedó ahí y explicó que, por esos motivos, decidió rechazar un encuentro con el extesorero del PP, Luis Bárcenas. "Hubo un contacto y me dijeron que podía entrevistarle. Un periodista tendría una erección tremenda con eso, pero yo no lo soy y dije que ni de coña", reveló.

Wyoming explicó que, a pesar de que le insistieron mucho para que realizara esa entrevista, no dio su brazo a torcer. "Dije que no quería, que mi agenda de baile ya la tenía llena", aseguró en el espacio de la plataforma premium de Atresmedia.