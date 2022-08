Lo que para uno parece una cosa para el otro es completamente distinta. Eso es lo que pasó con la cita de Cristina y Luis en 'First dates', que no fue todo lo bien que él pensaba. Pese al que principio la química entre ambos era evidente, la magia se fue en cuanto él se lanzaba a darle un beso a su cita.

Durante su cena en el restaurante del programa de Cuatro ambos coincidieron en muchas cosas y hablaron de sus gustos comunes. De hecho, compartían una amiga que es muy importante para ambos.

Pero en el momento en el que llegaban los postres, el asunto se torcía. En el cuarto de baño, ambos han empezado a abrir bolas y una de ellas era la del beso húmedo. Acto seguido Luis tomaba la iniciativa y se dejaban llevar por la pasión. Sin embargo, el beso no era para nada del agrado de Cristina.

“Me ha parecido un poco empalagoso. Me ha metido el morro. Me gusta su personalidad, pero la que maneja el tiempo soy yo”, decía ella. Finalmente y para sorpresa de él, ella rechazaba una segunda cita: “Al principio ha ido todo súper bien, pero, luego, me ha cortado todo lo de ir tan a saco, todo tan rápido. De personalidad me encantas, pero la chispa no ha terminado de encenderse”.