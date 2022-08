Esta semana, 'Pasapalabra' ha vivido uno de los duelos más ajustados de su historia. Rafa y Orestes, que llevan semanas enfrentándose a diario por un bote que es ya cercano al millón y medio de euros.

Ambos concursantes se quedaron a una sola letra de completar el abecedario. A Orestes se le atascó la H, al no saber quién es el grupo que publicó el álbum 'El verdugo de tus sueños'. Mientras que Rafa no fue capaz de averiguar la respuesta de la Y, al no saber el nombre del castillo en el que nació Cecilia Neville.

Después de que Orestes diera con la respuesta de 23 palabras en tan solo dos turnos de respuesta, Rafa reconoció que había tenido que hacer un ejercicio mental para no venirse abajo ante la fortaleza de su rival.

"He de decir que es muy fácil con lo que ha hecho Orestes venirse abajo", apuntó. Sin embargo, Roberto Leal quiso añadir algo más ante este empate histórico: "Es muy difícil hacer lo que habéis hecho los dos, la verdad. ¡Esto es increíble, histórico!". No obstante, ambos decidieron agotar su tiempo sin resolver ninguna de las palabras que le quedaban.