Telecinco no espera más para lanzar una de sus principales bazas para el otoño. La cadena ha confirmado que 'Pesadilla en El Paraíso' se estrenará este mismo jueves, 8 de septiembre, a las 21:55 horas. Los espectadores podrán ver cómo han sido los primeros días de convivencia entre los 16 concursantes, que comenzaron la aventura el pasado 29 de agosto en una granja situada en la sierra de Cádiz.

A solo tres días de su estreno, las redes sociales del reality han mostrado un avance de dos minutos de duración en el que se puede ver a los concursantes en acción, acostumbrándose al ambiente rural y conociendo a los animales con los que compartirán la experiencia.

Lara Álvarez estará al frente de la primera gala de 'Pesadilla en El Paraíso', una renovada versión de 'La granja' producida por Fremantle ('Got talent'). El programa también contará con debates semanales presentados por Carlos Sobera y dirigidos por Raúl Prieto tras la cancelación de 'Viva la vida'.

Telecinco también tiene prevista la emisión de una tira diaria del formato en la franja de access prime time, donde competiría de lunes a jueves con 'El hormiguero', que esta noche regresa con su nueva temporada a Antena 3.

'Pesadilla en El Paraíso' no es el único plato fuerte de Telecinco para el nuevo curso televisivo. El canal de Mediaset lanza esta noche la nueva edición de 'Got talent' con el debut de Paula Echevarría en el jurado, mientras que mañana llegará 'En el nombre de Rocío' con Sandra Barneda al frente tras el paso de la docuserie por Mitele Plus.