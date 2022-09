Mercedes Milá será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada de entretenimiento de Movistar Plus+. La plataforma de pago estrena este próximo lunes 12 de septiembre 'Milá y Levy', la entrevista especial con William Levy, que se presentó este viernes en el marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz: "Por mi parte es una historia de amor".

"Fue William Levy quien sugirió hacer esto en un teatro en Madrid como agradecimiento a sus fans. Él cumplió su palabra totalmente y entonces preparé esa entrevista con el pensamiento puesto en el enamoramiento físico y mental". "Esto no es una entrevista, es un desparrame. Una locura, un chorro de sentimientos de expresiones de todo tipo. Y en ese desparrame yo mantuve el tipo gracias a David Moncasi y el pinganillo durante la entrevista", recordó la comunicadora en la presentación.

A lo largo del evento, la presentadora también ha recordado como surgió su admiración hacia al actor cubano: "La historia es sencilla, una historia de amor por mi parte, por la suya no. Un día de casualidad, zapeando, vi a un hombre sobrenatural. Seguí buscando cosas de él y cada vez me interesaba más. Así llegué a 'Café con aroma de mujer'. Me dio un poco de corte verle en una serie de ochenta capítulos, tenía cierta contradicción".

"Mi sobrina me comentó que estaba viendo la serie, y se emocionó. Empecé a hablar de William en Instagram y felicité a su madre por parir a semejante perfección. Él contestó y le pedimos una entrevista en directo, pero me dijo que cuando viniese a España me daría una entrevista. Pero el equipo no valoraba esto, se estaban perdiendo un fenómeno", zanjó.

Por su parte, David Moncasi, director de este especial, ha definido 'Milá y Levy' como "una entrevista inclasificable en la que ríes, te emocionas y te sorprende".

“No es una entrevista, es un desparrame y una locura. Como un chorro de sentimientos”, ha afirmado Milá, añadiendo que necesitó que su director le fuese dando indicaciones por el pinganillo durante las dos horas y media que duró la grabación de la entrevista.

El equipo de 'Milá vs. Milá' también ha adelantado que la tercera temporada del programa está en marcha y las entrevistas se empiezan a grabar en los próximos días. En ese sentido, Jorge Ortiz de Landázuri ha dicho: "No es solo un programa de entrevistas, es un modo de que el personaje se vea a sí mismo en el pasado y reflexione. Además el espectador puede entender cómo éramos, cómo somos ahora y todo lo que ha pasado en medio".

Esto es lo que veremos en 'Milá y Levy'

Mercedes Milá se enamoró de William Levy al verlo en una telenovela en la que él era el protagonista. Desde ese momento comenzó entre los dos una relación en redes sociales que, por el momento, ha culminado con esta entrevista que Movistar Plus+ estrena el lunes 12 de septiembre.

William Levy saltó mundialmente a la fama por protagonizar 'Café con aroma de mujer' y desde entonces no ha dejado de conquistar corazones, incluido el de Mercedes Milá. Meses después de su primer contacto en redes sociales, la periodista y el actor se ven en un teatro de Madrid para hablar sobre la vida y la profesión. En este esperado encuentro Mercedes no está sola: 400 fans llegadas desde varias partes del mundo son testigos, por expreso deseo de Levy, de su primera cita.

Mercedes Milá pregunta a William Levy sobre sus inicios en el mundo de la moda y la interpretación, sobre el éxito y sobre su faceta como productor y empresario. El actor también da pistas sobre 'Montecristo', la serie que está rodando en España y abre su corazón para hablar de amor y paternidad. Además, Mercedes Milá también da la palabra a sus fans para que pregunten lo que quieran a Levy.

'Milá y Levy' es una entrevista divertida, emotiva y desenfadada, y es también un homenaje a las seguidoras de un actor que conquista cada rincón del mundo.