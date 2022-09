La relación de Rocío Flores con 'El programa de Ana Rosa' ha llegado a su fin. El programa matinal de Telecinco ha decidido prescindir de las colaboraciones semanales de la hija de Rocío Carrasco, según avanza Lecturas y ha verificado Yotele. El detonante de esta ruptura serían las exigencias contractuales de la joven de cara a la nueva temporada televisiva.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' empezó a trabajar en el 'club social' del magacín en abril de 2021, coincidiendo con el estreno de la mediática docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Poco más de un año después, las altas pretensiones económicas de Flores han llevado a la productora a no renovar su contrato.

La joven habría pedido un aumento de sueldo que el programa, donde siempre ha gozado de una especial protección, no estaría dispuesto a concederle. De esta forma, perderá una de sus principales fuentes de ingresos y el importante escaparate profesional que le proporcionaban sus intervenciones en Telecinco para su trabajo en redes sociales.

Respecto a los motivos que han llevado a la no renovación de Rocío Flores por 'El programa de Ana Rosa', Yotele se ha puesto en contacto con fuentes de Unicorn Content que han declinado confirmar o desmentir la información.

El citado medio afirma que el representante de Rocío Flores habría trasladado que la colaboradora no estaría dispuesta a hablar de todos los aspectos de su vida personal, una condición impensable para los responsables del formato: "No tiene sentido tener a Rocío Flores sentada en el sofá si no va a hablar de su familia materna ahora que están de actualidad".

También señalan que no es la primera vez que el trabajo de Flores peligra "por sus continuas reclamaciones", pero en esta ocasión "ha tensado tanto la situación que las conversaciones han saltado por los aires".