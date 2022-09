Tensión en el plató de 'La hora de La 1' durante la entrevista de Silvia Intxaurrondo y Marc Sala a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Un día después de que la formación de extrema derecha confirmara su ruptura definitiva con Macarena Olona, el político ha intervenido en la televisión pública y ha protagonizado un desencuentro con los presentadores del formato.

Marc Sala ha comenzado la entrevista preguntándole a Espinosa de los Monteros por el portazo de Vox a Olona, pero el invitado no ha querido entrar en detalles: "Lo que dije ayer es lo último que quiero decir sobre este asunto. Es muy doloroso y triste para todos aquellos que le tenemos cariño a Macarena. Desgraciadamente, las cosas no han salido como nos hubiera gustado".

El periodista ha insistido en este tema y ha querido profundizar en los motivos reales que han llevado al desacuerdo entre Olona y Vox, pero el portavoz del partido se ha negado a responder. "Como le digo, son cosas que no creo que sean de interés para los españoles", ha afirmado para, acto seguido, atacar duramente al Gobierno por cuestiones que en ese momento no estaban sobre la mesa.

Por ese motivo, Intxaurrondo le ha cortado para reconducir la entrevista: "Enseguida vamos a hablar de esos asuntos, pero le estábamos preguntando en concreto por la situación que atraviesa su partido. En concreto, nos preguntamos si la marcha de Macarena Olona es lo que cierra la crisis en Vox o si es lo que la abre". "No hay ninguna crisis. Es un partido cohesionado (...) estamos más fuertes que nunca". "Lamentablemente no es lo que le gusta escuchar a parte de la prensa que prefiere adelantar la muerte de Vox", ha apostillado.

Este no ha sido el único rifirrafe del que han sido testigos los espectadores de TVE durante la entrevista. Los presentadores le han preguntado más adelante por el impuesto que el Gobierno quiere aplicar a las grandes fortunas, una medida que Espinosa de los Monteros ha definido como "populista". "He escuchado a algunos contertulios y veo que catedráticos de Hacienda pública no ha venido ninguno". Seguidamente, ha cargado de nuevo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Tenemos al Gobierno más gastón de la historia".

Unas palabras que han molestado a la presentadora del programa: "Por poner un poco de orden, aquí ninguno de nosotros somos catedráticos". "Yo vengo bastante ordenado", ha replicado el de Vox ante la sorpresa de Intxaurrondo: "¿Perdone?". "Que yo vengo bastante ordenado, no tiene usted que ponerme orden a mí, pero venga, continúe", le ha espetado el entrevistado. "Yo pongo orden en el programa y en el debate", ha recordado la periodista. Además, ha explicado que previamente había intervenido en el debate "el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda".