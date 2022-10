Durante los últimos días, Tamara Falcó ha recibido numerosas críticas por las polémicas palabras que pronunció el pasado fin de semana en un congreso ultracatólico celebrado en México. En este encuentro, al que también acudió el presidente de Hazte Oír, la marquesa de Griñón dio un discurso contra la diversidad sexual que ha indignado al colectivo LGTBI.

"Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, donde hay tantos tipos distintos de sexualidad y de sitios donde puedes ejercer el mal, que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto", afirmó Tamara Falcó, que para salir al paso de las críticas, ha asegurado que sus palabras han sido "sacadas de contexto".

Así lo afirmó durante la noche de ayer en 'El hormiguero', programa en el que colabora habitualmente: "Para mí esto es especialmente difícil". "El vídeo dura 9 minutos, ni siquiera quiero mencionar a la persona de la que estaba hablando, pero estaba hablando sobre mi ex. Como era una cosa de las familias, esto se planeó antes y estaba explicando las razones por las cuales no podría tener una familia con él", explicó en referencia a Íñigo Onieva.

Con semblante serio, Falcó recalcó que sus palabras se han malinterpretado: "En ningún momento hice alusión al colectivo LGTB ni nada por el estilo, nada más lejos de mi intención". "Es que no soy yo. Si lo lees, se puede sacar el contexto. Pero si ves el vídeo, que lo he colgado en mi Instagram, no tiene nada que ver", comentó ante la audiencia de 'El hormiguero'.

La influencer, que esta semana ha recibido duras críticas por parte de Jorge Javier Vázquez desde 'Sálvame', insistió sin mencionar directamente a nadie en que "han decidido utilizar esas palabras en mi contra". "Si algún colectivo se ha visto afectado por estas palabras, como ha sido el caso, porque me lo han dicho mis amigos, a los cuales han atacado, pido disculpas. Invito a que veáis el vídeo porque no es verdad", añadió.

Para finalizar, Tamara Falcó advirtió que es "la última vez" que habla de su relación: "Ni siquiera tenía que estar aquí hablando de esto, pero estaba dentro de los temas y aquí lo dejo".