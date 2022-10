Antena 3 emite una nueva gala de audiciones a ciegas de ‘La voz’ (22:00 horas). El talent musical contará con dos talents de ‘La Voz Kids’: Noemí que fue finalista de Melendi y Esperanza, del equipo de Vanesa Martín en 2018. Además, Esperanza colgó un vídeo en sus redes en pleno confinamiento cantando el tema ‘Mi héroe’ de Antonio Orozco, y este y Fonsi lo subieron también a sus redes. Se vivirá un momento muy especial cuando Antonio y ella canten este precioso tema en el escenario. Los bloqueos estarán a la orden del día, sobre todo para Fonsi y las expresiones de Laura Pausini seguirán desatando las risas entre sus compañeros.

Anabel Pantoja vuelve a Telecinco

Por su parte, el ‘Deluxe’ vuelve a ser la apuesta de Telecinco para la noche de este viernes (22:00 horas). En esta ocasión, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez recibirá nuevamente a Anabel Pantoja, que vuelve a la cadena de Mediaset después de unas largas vacaciones por varios lugares del mundo junto a Yulen Pereira, su actual pareja.

laSexta emite esta noche un nuevo reportaje de ‘Equipo de investigación' (22:30 horas). El espacio presentado por Gloria Serra intenta descifrar qué ocurrió ‘La última noche de Esther López’. Por primera vez, Inés, la hermana pequeña de la joven, abre las puertas de su casa a un medio de comunicación. Junto a ella, el programa reconstruye los últimos pasos de Esther: salió a un bar a ver un partido de fútbol y acabó encontrándose con Carolo y Óscar, los dos últimos amigos que la ven con vida. Los reporteros del programa logran hablar con los hombres sobre los que la Guardia Civil pone el foco durante toda su investigación y tienen acceso a declaraciones y esclarecedoras notas de voz enviadas entre los protagonistas de esta historia, y ha dado con el que para los agentes es el principal sospechoso, que sigue en la calle sin la aplicación de medidas cautelares por parte de la jueza instructora del caso.

Cuatro programa esta noche (22:15 horas) una nueva entrega de ‘En el punto de mira’. El espacio investigará las denuncias contra el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por organizar fiestas supuestamente pagadas con dinero de la Federación. El programa ha localizado el chalet donde tenían lugar y ha conseguido el testimonio de un futbolista afincado en Granada que se encargaba de organizarlas. La investigación incluirá una entrevista con Cayetano Martínez de Irujo, que conoce de cerca las polémicas actuaciones de Rubiales y cuyo enfrentamiento con él ha estado años en los tribunales.

Mel Gibson y Julia Roberts, juntos en La 1

Un nuevo pase de ‘Conspiración’ llega esta noche a La 1 de TVE (22:15 horas). Jerry Fletcher (Mel Gibson), un excéntrico taxista de Nueva York, está convencido de que el mundo se rige por conspiraciones a gran escala de las que todos somos víctimas, y ése es el principal tema de conversación con sus clientes. Todos lo toman por loco. Jerry les asegura a todos que la NASA está provocando terremotos y que asesinará al Presidente aprovechando su estancia en Turquía. No deja de acosar a Alice (Julia Roberts), la joven ayudante del Fiscal que no sabe cómo quitárselo de encima. Pero, de pronto, los acontecimientos parecen darle la razón: unos hombres que parecen agentes del Gobierno lo secuestran y lo torturan. Tras conseguir escapar, Alice empieza a pensar que, tal vez, Jerry no esté tan loco como todos suponen.