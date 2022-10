Las tardes de Antena 3 abren desde este lunes una ventana al directo de la mano de Sonsoles Ónega y su amplio equipo de colaboradores. Tres meses después de su mediática salida de Telecinco, tras cuatro años al frente de 'Ya es mediodía', la periodista está lista para arrancar una nueva etapa profesional. 'Y ahora Sonsoles' llega a la franja de 19:00 a 20:00 horas para funcionar como telonero de 'Pasapalabra' e intentar revalidar el liderazgo del canal en la franja de tarde, donde cada día competirá contra el último tramo de 'Sálvame Naranja'.

Ónega está llamada a ser una de las presentadoras estrella del canal, un término con el que ella no se identifica. "Vengo como una trabajadora más", afirma en una entrevista con YOTELE. Además de desgranar las claves de su nuevo proyecto televisivo, reacciona a las palabras que le dedicó Ana Rosa Quintana en su rueda de prensa y confiesa cómo se siente al tener como rival al cortijo Jorge Javier Vázquez.

Tengo una mezcla de sentimientos. Hay nervios, hay ganas, estrés, responsabilidad, respeto... Todo eso mezclado ha hecho que haya adelgazado dos kilos en este mes y medio. Eso les gusta a los estilistas porque cabes mejor en la ropa (risas). Más allá de la broma, estoy nerviosa, expectante y con ganas de que todo salga bien. Los programas diarios y en directo van rodando y eso ocurrirá tambien con este. Tiene una estructura muy pensada y meditada, irá creciendo y yo también lo haré con el formato.

¿Qué van a poder encontrar cada tarde los espectadores de 'Y ahora Sonsoles'?

Es un magacín en directo que pretende contar la actualidad desde el entretenimiento. Así dicho suena fácil, pero queremos encontrarle un tono que se acerce al espectador. Creo que no hay objetivo más bonito que prolongar el plató a las casas, y ese es el espíritu al que queremos sumarnos. Lo haremos con toda la prudencia porque la franja está muy bien protegida por delante y por detrás, pero cada uno tiene sus rutinas y sus horarios. Tenemos que hacer que les apetezca quedarse con nosotros.

Estaréis preparados también para informar de las últimas horas que puedan ocurrir. Últimamente está la actualidad muy cargada...

Estamos preparados para todo. Tenemos un equipo de reporteros y redactores que han trabajado ya en programas en directo y manejan la actualidad en todas sus vertientes. Ojalá la actualidad nos sorprenda, lo más maravilloso de un programa en directo es romper la escaleta diez minutos antes.

Vuelves a coincidir con Patricia Lennon, que ya te dirigió en 'Ya es mediodía'. ¿Genera tranquilidad trabajar junto a personas con las que ya has formado equipo?

Patricia fue mi directora en 'Ya es mediodía' y hacemos un buen equipo. Me da tranquilidad porque nos entendemos con una mirada en plató y eso, sin duda, da mucha seguridad.

¿Qué tipo de temas tocaréis? ¿Habrá corazón?

Vamos a tener un espacio de corazón como un elemento más del programa. Al espectador le interesan las vidas de los personajes de nuestro país y le vamos a dar cabida con nuestra mirada y nuestro tono, desde el respeto y seguramente desde la admiración a muchos de ellos. No vamos a renunciar a hablar de nada.

Vais a tener un equipo muy amplio de colaboradores... Entre ellos, Olga Viza.

Me encanta el recibimiento que ha tenido su nombre. Ella, de alguna manera, personaliza el espíritu del elenco de colaboradores que va a tener este programa. Vamos a combinar la experiencia y el reconocimiento del público con nuevas caras que por primera vez se acercan a un plató de televisión. Esto conlleva riesgos, pero es bonito saber que la cadena quiere asumirlos.

¿A qué personajes te gustaría entrevistar en el programa?

No habrá entrevistas largas porque no lo permite el tiempo que tenemos, pero vamos a estar pegados a lo que pase, los artistas y las personas que hacen cosas importantes estarán en nuestro calendario. Si te dijera uno echaría en falta a otro, me gustaría contar con muchos.

¿Cómo ha sido el recibimiento en Antena 3?

Me he encontrado muchísimo cariño por parte de todos los compañeros. Con Sandra Golpe coincidí en CNN+, con Vicente Vallés en Telecinco... En las redacciones también hay mucha gente con la que he trabajado y he compartido batallas de la vida, como María Llapart y Rodrigo Blázquez de 'laSexta noticias'. En la redacción de 'Antena 3 Noticias' también conozco muchísima gente. Me estoy reencontrando con muchos y también estoy conociendo a otros. A todos les pido perdón porque se me olvidan los nombres... Es como llegar a un colegio nuevo.

Has llegado a tu nueva casa como un fichaje estrella. ¿Te sientes cuidada por la cadena?

Lo de estrella lo niego, porque vengo como una trabajadora más para sumarme al equipo. Pero es verdad que me siento muy respaldada y apoyada por la cadena en su conjunto. Eso se ha visto, por ejemplo, en la disposición del plató y de medios en todo momento. No nos falta de nada... ¡No sabemos ni qué pedir! Nos han facilitado muchísimo que nos encontremos cómodos, que tengamos acceso a todo y una relación fluida con la redacción de 'Antena 3 Noticias'. Solo tengo un gracias enorme para todos ellos, que están por la labor de ayudarnos.

Cuando recibiste esa famosa llamada de Antena 3, ¿qué fue lo que más te motivó para dar el salto?

Al principio en esa llamada no había mucho contenido y, por tanto, me generaba una gran curiosidad saber para qué me querían conocer. Yo tenía mis elucubraciones, pero al final se quedaban solo en eso. Una vez que nos conocimos y mantuvimos una conversación larga, agradable y constructiva, lo que más me atrajo fue que una cadena como Antena 3 pensara en mí para sus proyectos de directo. Es es un orgullo como la copa de un pino y nunca imaginé que me pasaría. Siempre pensé que trabajaría en un periódico y empecé trabajando en CNN+, así que imagínate. El hecho de que una cadena, en su posición de liderazgo, crea que esta periodista recién llegada al mundo de la presentación de programas puede aportar algo, me enorgullece muchísimo.

Llegáis a una franja complicada y en un momento en el que la cadena es líder de audiencia. ¿Esto añade algún tipo de presión?

La cadena no nos ha impuesto ningún objetivo de audiencia pero tampoco hace falta, porque nos lo autoimponemos nosotros. Todo lo que estrena Antena 3 va bien y eso a mí, en vez de darme confianza, me mete presión. Queremos estar a la altura de los proyectos que están estrenando o, como mínimo, mantener el liderazgo que ya ostenta por la tarde.

Y vais a tener a 'Sálvame' como competidor...

Nos vamos a enfrentar solo una hora y para mí no es más que un ejercicio de convivencia. Cuando empecé 'Ya es mediodía' también competíamos en esa franja contra formatos que se habían asentado en las pantallas y conseguimos hacernos un hueco. Picar la piedra es nuestra especialidad, sabemos que no es fácil y que vamos a tener que trabajar duro, pero mi deseo es que podamos convivir todos.

Durante tu visita a 'El Hormiguero' solo tuviste buenas palabras hacia Telecinco. ¿Ha sido recíproco? ¿Mantienes contacto con tus compañeros?

Mantengo contacto con toda la gente con la que paso la barrera de lo profesional. He dejado amigos en Telecinco con los que sigo hablando y todos están tan expectantes como nosotros, con ganas de ver lo que vamos a hacer. Los escucharé a todos porque me gustan las críticas constructivas. A veces da pena el no estar juntos, pero son sentimientos que iremos superando.

Ana Rosa te deseó en su rueda de prensa que te vaya todo bien en tu nueva aventura. ¿Has hablado con ella en privado?

Ese deseo que ella manifestó en público me lo manifestó también en privado. Sé que es sincero y nadie como ella, que es la reina de las mañanas y todos celebramos de manera unánime que haya vuelto, sabe lo que cuesta poner en marcha un programa y cambiar de cadena, empezar con equipos nuevos donde desconoces todo. A veces te invade cierta sensación de vértigo y de miedo, pero ella lo sabe y sé que desea que le vaya bien a este equipo.

Poco después de tu salida de 'Ya es mediodía', se anunció el fichaje de Marc Calderó por TVE. ¿Le has dado algún consejo?

Me alegro mucho por él. Hemos trabajado juntos durante unos años muy bonitos, él venía de la delegación de Catalunya de 'Informativos Telecinco' y me alegro de que le vaya bien y de que esté contento. Espero que el programa también vaya creciendo. Eso que me aplico para mí de que hay hueco para todos se lo digo también a él, hay hueco para todos. Entre compañeros no se hacen guerras, se hacen alianzas.

Te hemos visto participando en 'Pasapalabra'... ¿Te imaginas en otros programas de la casa como 'Tu cara me suena'?

Sinceramente, no (risas). Creo que no tengo ni un minuto para pensar en otra posibilidad que trascienda a este programa, la dedicación está siendo exhaustiva y completa. Nos pasamos aquí todo el día, comemos delante del ordenador y nos vamos tarde. No me planteo ninguna otra cosa, ni se me ocurre.

Antes de llegar a los platós, fuiste responsable de la información de Tribunales y corresponsal parlamentaria. ¿Te ves presentando un informativo?

No me veo. Aunque mi tradición viene de ahí, cuando trabajaba en los informativos no me veía presentándolos. Y ahora que he probado la magia del magacín y de los programas de actualidad, me encuentro muy cómoda. Te permite una interpretación de los hechos que el informativo no soportaría.

¿Recibes consejos de tu padre, Fernando Ónega?

Sus consejos son siempre los mismos y no han variado por estar en una cadena distinta. Siempre nos ha dicho a mí y a mi hermana que intentemos ser lo más honestas posibles. Me lo repite pero no hay nada nuevo. No ha cambiado su decálogo de recomendaciones, como la honestidad o el equilibrar bien las prisas con el rigor de la noticia. No vas a ser el mejor por contar algo el primero si lo acabas contando mal. También nos pide humanizar a los personajes, que al final tienen familia y es importante pensar en eso cuando hablas de alguien.