Ana Rosa Quintana sigue recibiendo en su programa a los políticos más mediáticos del panorama nacional. Una de las últimas caras conocidas en aceptar una entrevista ha sido Nadia Calviño, que durante su paso por el formato de Telecinco tuvo que hacer frente y responder a una comprometida pregunta de la presentadora. La periodista se interesó por saber si le gustaría ser Presidenta del Gobierno o si, actualmente, aspira a ello.

La comunicadora no se and con rodeos y no tardó en plantearle su duda: "¿Usted se ve como presidenta del Gobierno?". La vicepresidenta, al ser consciente de la polémica que podría surgir en función de su respuesta, quiso restarle importante y aclarar qué futuro profesional considera que le depara la profesión: "Yo me veo como vicepresidenta del Gobierno, el trabajo de presidente es muy duro", soltó rápidamente y sin pensárselo dos veces.

Tras su tajante respuesta, la del PSOE quiso resaltar la gestión actual del Gobierno: "Lo que hemos pasado estos cuatro años y cuatro meses es muy duro, y yo creo que el presidente Sánchez ha tomado decisiones muy difíciles y duras". Además, no se olvidó de resaltar el papel del actual presidente del Gobierno y de la gestión durante los casi tres años al frente del ejecutivo: "Yo solo siento admiración por Sánchez", reconoció.