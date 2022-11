Este miércoles se produjo un nuevo episodio en la guerra de Belen Rodríguez contra 'Sálvame' y, en concreto, contra Kiko Hernández. El colaborador acabó estallando al final de la tarde por una serie de mensajes que envió la que fuera su amiga. "¡Te vas a cagar! (...) Ahora sí que vas a tener que llamar a la policía. No a la policía, a los Geos. ¡Gilipollas! ¡Imbécil!".

Completamente exaltado, el tertuliano hacía referencia de esta forma a uno de los últimos movimientos de Belén contra el espacio de La Fábrica de la Tele. Cabe recordar que el pasado martes llamó a la policía debido a que la estaban "espiando" desde el piso de enfrente, una surrealista escena que finalizó con los agentes identificando al equipo del programa que hacía guardia.

Pero además, durante la tarde de ayer, la colaboradora de Telecinco escribió un duro mensaje en redes sociales dirigido a sus excompañeros. "Gracias a la policía por alejarme de los presuntos delincuentes. Gracias especialmente por protegerme de los presuntos delitos que se han cometido sobre mi intimidad en mi domicilio. No sé qué hubiera hecho sin vosotros", comentó en su cuenta de Twitter.

❤️ — Belén Rodríguez (@belenrdguez) 16 de noviembre de 2022

Unas palabras que escribió antes de ponerse en contacto con María Patiño, presentadora ayer del programa junto a Adela González. Y es que, a pesar de las críticas de Belén hacia 'Sálvame', parece que ayer estuvo muy pendiente de todo lo que sucedía en plató.

Kiko Hernández entra en brote contra Belén Rodríguez en #yoveosálvame:



"¡Te vas a cagar! Ahora si que vas a tener que llamar a la policía... ¡gilip0llas!¡imbécil!"



Belén insinúa que Kiko ha negociado con la cúpula para tapar su relación con Fran Antónpic.twitter.com/Pjl43kat3o — telemagazine (@telemgzn) 16 de noviembre de 2022

"No estoy viendo nada, pero puedes decir que no voy a volver a mirarle a la cara nunca más en mi vida", le escribió Belén a Patiño. Más adelante envió otro mensaje que los directores se negaron a leer, pero que no quedó sin respuesta por parte de Kiko Hernández: "Te estás quedando muy sola. Te he querido mucho. Me da pena que te quedes tan sola. Estás haciendo el ridículo. Cúrate".