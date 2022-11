'El programa de Ana Rosa' dedicó este lunes gran parte de su escaleta al Mundial de Qatar 2022, denominado por muchos como el "mundial de la vergüenza" por la vulneración de los derechos humanos en el país anfitrión.

En este sentido, Ana Rosa Quintana se mostró muy crítica con el evento deportivo, por cuyos derechos de emisión pujó Mediaset, y dejó clara su postura: "Los futboleros tenéis que verlo y lo vais a ver, pero creo que muchas mujeres no lo vamos a ver. Incluso mujeres futboleras".

Pero además, el programa también puso sobre la mesa la campaña de Louis Vuitton protagonizada por Leo Messi y Cristiano Ronaldo. "Me encanta", aseguró la presentadora en referencia a la fotografía en la que ambos futbolistas aparecen jugando al ajedrez: "Me parece que es una vuelta de tuerca poner a los dos como los pensadores, me parece preciosa".

Ana Rosa no se quedó ahí y reparó también en el físico de los eternos rivales. "¿Os habéis fijado en cómo les queda el jersey?", preguntó a sus colaboradores antes de hacer un apunte entre risas: "Los músculos se ven a través del jersey, no se puede poner cualquiera así"

Ana Rosa, sin palabras con la imagen de Messi y Cristiano: "Los músculos se ven a través del jersey, ¿os habéis fijado cómo les queda?" #AR21N https://t.co/VrbJARdDDv — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 21 de noviembre de 2022

"No podemos decir lo mismo", bromeó Manu Carreño mientras otro tertuliano remataba: "Nos ha hecho jaque mate".