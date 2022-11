Uno de momentos más icónicos del concurso televisivo 'La Voz' (en la versión italiana) fue la aparición de la monja Cristina Scuccia. La por entonces religiosa cautivó en 2014 a miles de espectadores con su interpretación de 'No One', de Alicia Keys, y logró voltear las cuatro sillas del jurado.

Sor Cristina no tardó en ser la favorita del público y, actuación tras actuación, se abrió paso hasta la final de su edición, que terminó ganando. El programa pareció ser el comienzo de una prometedora carrera musical. Integró el elenco del musical 'Sister Act' y en 2016 tuvo un papel protagonista en el musical Titanic. Todo ello sin abandonar su vocación espiritual ni la vida religiosa, en la que se adentró con 19 años.

Sor Cristina fue desapariendo poco a poco del foco mediático y su estelar actuación en La Voz quedó como un destacado recuerdo en la memoria de Internet.

Radical transformación

Este domingo, Cristina apareció en el programa italiano 'Verissimo' de Canale 5, con una imagen que no dejó indiferente a los espectadores. En lugar del hábito religioso, la cantante apareció en el plató con un traje pantalón rojo que anunció lo que después confirmaron sus palabras. Había dejado de ser monja.

"No entendía quién era. Nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito. Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a ella", dijo la exreligiosa explicando que había "realizado un camino maravilloso en el que ha habido dificultades", pero que a día de hoy puede sonreír "aún más que en el pasado".

En el mismo programa, Scuccia aseguró que pese a colgar el hábito "sigue creyendo en Dios" y está "agradecida por todo lo vivido hasta ahora". Nada menos que 15 años de compromiso con la Iglesia.

Una nuevo oficio

Cambiar el 'look' y dejar de ser monja no es lo único que ha sorprendido en la nueva vida de Cristina Scuccia. La ganadora de La Voz no ha renegado del camino de la música, sigue cantando, pero no es esta su forma de ganarse la vida. En la actualidad, Scuccia vive en España y trabaja en un bar como camarera.