Risto Mejide vuelve a mostrarse implacable en el inicio de las semifinales de la octava edición de 'Got Talent España'. El jurado del formato de Telecinco no se ha cortado ni un pelo a la hora de mostrar su opinión sobre la surrealista actuación del dúo Bikoon! en la primera gala en directo, que intentó parar apretando el botón rojo de algunos de sus compañeros: "Esto es una payasada".

"Me parece que acabamos de presenciar el mayor despropósito televisivo que he visto jamás. Estoy hablando de lo que ha pasado en el escenario. Me parece que os ha ido de las manos a un nivel extraordinario", dijo Mejide, antes de dirigirse a Dani Martínez, que lo dio todo durante el número: "Me parece muy bien que te lo hayas pasado muy bien, pero hazlo en casa. Esto es 'Got Talent', tío. Lo siento mucho".

El presentador de 'Todo es mentira' prosiguió su valoración asegurando en un tono serio que este concurso le importa: "Este es mi trabajo. Aquí nuestra responsabilidad consiste en hacer que gente con mucho talento lleguen a una final que está ansiando toda su vida".

Ante su enfado, Dani Martínez, que defendió a más no poder la actuación, se subió a la mesa y retó a Risto Mejide como si fuese una partida de póker: "Veo tu despropósito. Voy a hacer bien mi trabajo, que creo que es lo que nos toca. Por eso, quiero proponer el pase de oro".

"¿Queréis el pase de oro? Una cosa: me debo a lo que quiere la gente. Si España quiere el pase de oro...", expresó Mejide tras escuchar los vitores del público a favor de la propuesta de Martínez. "El público ya tendrá su momento de votar. Tú ahora decide por ti mismo", le dijo Edurne para calmar los ánimos del publicista.

Al ver que el jurado no se ponía de acuerdo, Santi Millán entendió que no había pase de oro para el dúo, que fueron despedidos por Risto Mejide con una palabra japonesa muy reconocible tras salirse con la suya: "Sayonara".