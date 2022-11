El poliamor se coló en el restaurante de 'First Dates'. El programa de Carlos Sobera recibió la visita de Laura, una joven feliz de ser como es, un poco 'personaja'. Ella tiene una relación abierta con su novia, y llegó al restaurante buscando una tercera persona para comenzar su andadura en el poliamor.

Minutos después, Laura ha conocido que Marta sería su cita, que aseguraba haber tenido malas y buenas experiencias en el amor. La primera impresión de Marta sobre su cita no ha sido muy buena, y la chica ha confesado que le había dado bajón al verla, porque no le ha gustado físicamente.

Aun así, las dos han comenzado a conocerse y Laura le ha contado a su cita que vino a Madrid por amor. Marta ha querido saber más, y una vez en la mesa, le ha preguntado a Laura qué estaba buscando en el programa. Ella le ha comentado que tiene una relación abierta y que están buscando a una tercera persona. A Marta no le ha importado porque ya ha tenido experiencias en el poliamor.

Durante la velada, Marta se ha mostrado bastante borde porque su cita no le había gustado nada, sin embargo, Laura no ha perdido la sonrisa en toda la noche. Ambas han abandonado la mesa para irse al reservado y poder llamar a Natalia, la novia de Laura, y que Marta pudiera conocerla. La cara de Marta ha cambiado por completo al ver a la pareja de su cita, y se ha notado que esta sí le ha gustado. "El hecho de que la novia me haya gustado incita un poco más a que tenga ganas de una segunda cita".

En el momento de la decisión final, Laura se ha mostrado encantada de tener una segunda cita con Marta, que aunque se lo ha pensado, ha terminado aceptando tener otro encuentro. Pero en esta ocasión, hacía falta el sí de una tercera persona, Natalia, que no lo ha dudado porque Marta le ha transmitido "buena onda".