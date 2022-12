La cuenta atrás para la próxima edición del 'Benidorm Fest' continúa su curso con una controvertida publicación en las redes sociales. Josh Huertas, integrante del cuerpo de baile de Chanel, ha denunciado lo que algunas candidaturas del certamen de RTVE han pretendido hacer de cara a sus actuaciones.

"Me ha llegado de que artistas que pretenden ir a Eurovisión este año buscan bailarines de gratis", afirmó el bailarín en su cuenta oficial de Twitter en una publicación que, en el momento de realización de esta noticia, superaban los 2.200 'me gustas', evitando dar nombres concretos.

"No me enfada, pero me entristece que en una profesión tan dura e inestable y después de todo lo duro que nuestro equipo trabajó este año… No habéis aprendido nada", continuó Huertas en este post.

La denuncia de Josh Huertas se produce en un momento en el que aún se desconoce muchos detalles de las actuaciones de los participantes del Benidorm Fest 2023. Por el momento, según reveló la cadena pública hace unos días, las canciones que aspiran a representar a España en el certamen europeo podrán escucharse a partir del próximo 19 de diciembre.

TVE celebrará ese día una rueda de prensa a la que asistirán los participantes para que, de esta forma, puedan compartir con los medios sus primeras sensaciones tras conocerse sus propuestas.

El pasado 2 de noviembre, en otro encuentro con los periodistas, los candidatos revelaron los títulos de sus canciones: ‘Quiero arder’, de Agoney; ‘Desde que tú estás’ de Alfred García; ‘Yo quisiera’, de Alice Wonder; ‘Flamenco’, de Aritz Arén; ‘EaEa’, de Blanca Paloma; ‘Uff!’ de la girlband E’ffemme; ‘La Lola’ de Famous; ‘Mi familia’ de Fusa Nocta; ‘Inviernos en Marte’ de José Otero; ‘Quiero y duelo’ de Karmento; ‘Arcadia’ de Megara; ‘No nos moverán’ de Meler; ‘Tracción’ de Rakky Ripper; ‘Aire’ de Sharonne; ‘Que esclati tot’ de Siderland; ‘Tuki’ de Sofía Martín; ‘Sayonara’ de Twin Melody; y ‘Nochentera’ de Vicco.

Las semifinales del Benidorm Fest se celebrarán los días 31 de enero y 2 de febrero, mientras que la gran final tendrá lugar el 4 de febrero. Cabe recordar que las entradas para esa última jornada, cuando conoceremos el nombre del ganador o ganadora, se agotaron en segundos.