Carlos Higes ha pisado con fuerza durante la mañana de este miércoles, 7 de diciembre, el escenario de Eurovisión Junior 2022. El representante español ha ensayado por primera vez en el Karen Demirchyan de Ereván (Armenia) junto a sus compañeros de baile en la actuación en la que la energía mediterránea, el neón y el baile han estado muy presentes.

“Me ha encantado. Me lo he pasado súper bien. En el primer pase estaba un poco más nervioso, pero es normal, y luego me he ido adaptando. Y el tercero ha sido el mejor. He seguido los consejos de Natalia Calderón: he sonreído más y lo hemos disfrutado”, aseguró el joven artista valenciano nada más bajar del escenario, del que se ha quedado muy impresionado: “Parece el de la Súper Bowl".

Esta primera toma de contacto con el escenario del certamen europeo ha dejado muy buenas sensaciones entre la delegación española. Durante el ensayo, se ha podido ver a Higes y a su cuerpo de baile vestidos completamente de blanco, con un concepto boyband, en una puesta en escena muy moderna creada por la austriaca Marie-Sophie Kreissl.

“Es monocromático porque con los fondos elegidos el blanco es el que mejor les hace destacar. Dentro de los blancos, he usado distintos materiales que refractan la luz de manera diferente y dan textura y capas. Además, todos llevan detalles metálicos en color plata para dar un rollo más festivo dentro de lo urbano que es el look", explicó Raúl Amor, estilista de RTVE.

Otra parte muy importante de la puesta en escena es la coreografía, creada por la coreógrafa Vicky Gómez. Además del challengue del estribillo que se ha hecho viral en redes sociales, la enérgica coreografía muestra a un Carlos con más actitud que nunca ya que ha experimentado una excelente evolución en su faceta como bailarín que impactará a los espectadores.

“Estamos súper contentos con el primer ensayo porque realmente ha habido una progresión buenísima desde la primera pasada a la última. Carlos se ha metido muchísimo en el papel, al final estamos todos muy ubicados en el escenario y nos vamos muy contentos y tranquilos porque vamos a pulir los últimos detalles para dejarlo todo perfecto para que brillen y disfruten y hagan disfrutar a todo el mundo”, explicó Vicky Gómez.

“Hemos estado trabajando en el acting con Carlos y, a medida que ha ido pasando un ensayo y otro, ha ido incorporando más. En el tercero ha mostrado ya hacia dónde va a estar el trabajo. Está muchísimo más comunicativo, más expresivo, se siente mucho más libre y, vocalmente, estoy muy contenta porque es un primer ensayo y lo ha defendido súper bien, ha trabajado muy bien la voz. Vamos con mucha tranquilidad para el segundo día”, afirmó Natalia Calderón.

Puedes votar por Carlos Higes desde España en Eurovisión Junior

Al contrario de lo que sucede en la edición senior, en el certamen juvenil los espectadores podrán votar por el candidato de su propio país. En este caso, la audiencia española podrá votar por Carlos Higes y ‘Señorita’, el pop latino y muy bailable que se ha propuesto conquistar Europa.

Las votaciones se abrirán el viernes 9 de diciembre, a las 20:00 horas, en la web oficial del festival (JESC.TV) y se cerrarán justo antes de que comience el show del domingo 11, a las 16:00 horas. Tras las actuaciones de los 16 países participantes, se volverán a abrir durante 15 minutos.

Los votos registrados serán contabilizados por la organización, que los convertirán en puntos siguiendo una regla proporcional. Los votos del público cuentan el 50% de la clasificación, mientras que el otro 50% del resultado final lo decide un jurado profesional.

La XX edición del certamen infantil se celebrará el domingo 11 de diciembre en el Demirchian Arena de Ereván (Armenia), con la participación de dieciséis países: Albania, Armenia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Kazajistán, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Serbia, España, Ucrania y Reino Unido.