Este lunes tuvo lugar una de las citas más curiosas de los últimos días en First Dates, el famoso programa de televisión dirigido por Carlos Sobera que reúne a personas que andan en busca de su media naranja.

María, que es una mujer muy tradicional, aseguró que no había tenido demasiada suerte en el amor. "Gente muy mayor, gente con hijos, delincuentes...". Algo totalmente distinto al hombre tradicional y con el que tener hijos que ella buscaba.

Al llegar al plató, María se encontró con Álvaro. Un hombre del PP, cristiano y al que le encantaba "disfrazarse en el pasaje del terror". A primera vista, parecía un hombre ideal, según las expectativas. De hecho, ambos creían, en un primer momento, que la cosa podía funcionar.

Un pequeño pero

Las coincidencias eran evidentes. Ambos querían una relación estable y también eran amantes de la informática. Demasiadas coincidencias que podían llegar a buen puerto. Sin embargo, hubo un pequeño detalle que no le gustó a Álvaro.

"Yo siempre he estado con chicas menores que yo, estoy entre 18 y 35 años", explicó cuando se enteró que María tenía únicamente un año más que él. A pesar de este pequeño detalle, los dos siguieron encontrando similitudes y avanzando con su cita. Aunque Álvaro sentía que María estaba yendo muy rápido.

"Me parece hiriente y una falta de respeto"

La cita había transcurrido con normalidad y con una conexión especial. Parecía incluso que podían llegar a tener una segunda cita, pero no fue así. Álvaro se excusó en que no había tenido el feeling que buscaba y que prefería encontrar a alguien más joven. "Me parece hiriente y una falta de respeto", contestó María, que no se podía creer que le hubieran dado calabazas en televisión.

"Vas a hacer el ridículo y encima te van a hacer daño". Esta fue la frase que le dijo su hermano antes de ir al programa, según confesó María momentos antes de marcharse del programa. Álvaro le ha pedido perdón públicamente, aunque se ha justificado diciendo que tenía que ser sincero.