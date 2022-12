El restaurante de 'First Dates' reunió en una de sus últimas entregas a dos psicólogos. Paco, un sevillano de 25 años, se presentó en el dating show como un apasionado de la magia: "La vida sin imaginación y fantasía es muy aburrida, para mí ese poder lo es todo". Durante su conversación inicial con Elsa Anka, también expresó su interés por la astrología: "Mi vida está impregnada de esa visión".

Unos minutos después llegó Carolina, de 24 años. "No soy muy de horóscopo", confesó después de que la copresentadora empezara preguntándole por ese método de predicción. Para que cambiara de idea le presentó a Paco, que tuvo una buena primera impresión de su cita: "Cuando ha entrado me ha generado confianza. Me sentía afín, como a gusto. Me ha gustado".

Sin embargo, durante la velada empezaron a expresar diferentes puntos de vista sobre el tema de la astrología. "No vamos a llegar a punto de acuerdo porque yo no creo y tú crees muchísimo", confesó Carolina, que amplió su percepción sobre Paco en unos totales a cámara: "Toda la cita ha sido sobre la astrología, ha sido un punto de choque porque no comparto esas ideas con él en absoluto".

Cuando llegó el momento de tomar la decisión final, Paco se mostró dispuesto a seguir conociendo a Carolina fuera de cámaras: "A pesar de las discrepancias sobre la astrología me he sentido súper a gusto y tendría otra cita".

Sin embargo, la distancia y el asunto de la astrología fue clave para que ella no estuviera interesada en llegar a tener algo más con su cita: "Me lo he pasado súper bien y me he sentido muy cómoda, pero somos de lejos y hay puntos muy importantes en los que no coincidimos".