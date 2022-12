Tras los sobresalientes datos de audiencia de la pasada Nochevieja, en la que más de 205.000 espectadores contactaron con el especial Campanadas de Fin de Año, Iñaki Urrutia (‘Atrápame si puedes’) y Blanca Liso (‘Ahora y Aquí’) volverán a ser los encargados de despedir el año y brindar por 2023 en Aragón TV.

Media hora antes de la medianoche, las cámaras de la televisión aragonesa conectarán en directo con la plaza del Pilar de Zaragoza desde donde los dos populares presentadores darán todas las instrucciones para comer las uvas de la suerte al ritmo de las doce campanadas del reloj del ayuntamiento.

Si el pasado año ambos se propusieron ‘dar la campanada’, en esta ocasión —ya sin restricciones ni mascarillas— prometen nuevas sorpresas para hacer inolvidable ese momento tan especial.

Preparativos de los presentadores

Iñaki Urrutia no ha querido dar pistas de ninguna de esas sorpresas pero sí ha desvelado que todavía no tienen decidido el traje que llevarán. Está convencido de que vivirá “esta cita con las campanadas con la misma emoción del año pasado”. “Fue sorprendente la cantidad de amigos que me felicitaron y me dijeron que habían seguido nuestras campanadas desde fuera de Aragón”, ha señalado.

Para Blanca Liso esta será la cuarta ocasión en la que tiene el “honor y privilegio” de retransmitir las campanadas de fin de año desde la plaza del Pilar “uno de los programas más bonitos que te pueden ofrecer trabajando en televisión”. Como explica, el ambiente de un especial así “recuerda un poco a las bodas en las que todos se sorprenden de los vestidos que llevan los invitados y se saludan, dan besos y hacen fotos”. El principal deseo de ambos es “hacer sonreír y dar un pequeño pellizco de emoción a quienes esa noche sintonicen Aragón TV, porque no hay mejor manera de empezar el año”, subrayan.