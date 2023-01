Atresmedia cerró el 2022 como su año más dulce. Antena 3 lideró con contundencia todos los meses del año y Atresplayer Premium no deja de estrenar contenidos que gustan y retienen a sus suscriptores. Por este motivo, el grupo audiovisual no ha querido dejar escapar la oportunidad de lanzar un spot el día de Año Nuevo para promocionar todos los contenidos que llegarán tanto a su canal principal como a su plataforma en los próximos 12 meses.

En 2023, Antena 3 hará una gran apuesta por el entretenimiento con las nuevas temporadas de 'Mask Singer', 'Tu cara me suena', 'La Voz Kids' y 'El desafío'. Pero el canal también tiene preparada una batería de nuevos formatos que irá lanzando próximamente como 'El círculo de los famosos', 'Joaquín: la penúltima y me voy' o 'el 1%'. Y no solo eso, pues también viviremos el regreso de 'Atrapa un millón' y 'Password'.

Además, habrá hueco para la ficción como la comedia 'Señor, dame paciencia', el drama 'Heridas' o 'Cristo y Rey', la ficción que contará la historia de Ángel Cristo y Bárbara Rey, pero que también dará cabida a su relación con el rey emérito Juan Carlos.

De hecho, esta última ya tiene fecha de estreno en Atrespleyer Premium, el próximo 15 de enero. Dejando a un lado los preestrenos, la plataforma de pago de Atresmedia tiene listo un arsenal de estrenos con el fin de seguir reteniendo a sus suscriptores: la segunda temporada de 'Cardo', los nuevos episodios de 'UPA: Next', la tercera temporada de 'Drag Race España', junto con su spin off 'Drag Race: all Stars' o la segunda temporada de 'Veneno', que lleva por título 'Vestidas de azul'.

Pero el grueso de su contenido está protagonizado por los nuevos contenidos con los que deleitarán a sus espectadores: 'Zorras', 'Las noches de Tefía', 'La pasión turca', '¡Martita!', 'Déjate ver', 'Honor', Entre tierras', 'Red flags', 'Santuario', 'No se lo digas a nadie' o 'Nacho: una industria XXXL' son los nombres de las ficciones que ya prepara la plataforma. Y para complementar su oferta de ficción y entretenimiento, también ofrecerán una serie de nuevos documentales como 'Tino Casal', 'El enigma Nadiuska', 'Camilo Superstar' o 'Una vida Bárbara'.