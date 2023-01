Inusual velada la vivida entre Arnau y Fátima en First Dates. Ninguno podía imaginar que su cita terminaría de una forma tan abrupta, aunque la tragedia ya se iba mascando a medida que avanzaba el encuentro.

Arnau se levantó y se marchó directamente del programa de televisión, sin ni siquiera dar explicaciones a la cámara, tras perder los nervios por los constantes desplantes de Fátima, que apenas mostró interés en conocer la vida del joven.

La difícil situación de Arnau

Nada más llegar al plató, el soltero se confesó ante Elsa Anka. Desveló que estaba pasando una mala época de su vida y que no estaba demasiado contento. "Pasé una temporada muy difícil de una enfermedad cuando era muy pequeño, un cáncer. El chamanismo me ayudó a curarme de una manera alternativa", explicó a una de las presentadoras para justificar el tambor chamánico que había llevado al programa.

Sin embargo, la explicación se quedó ahí. El joven no quiso dar más detalles sobre su dramática experiencia, aunque Fátima tampoco quiso hacerle preguntas sobre ello. La indiferencia ante la enfermedad se unió a varias bromas de mal gusto.

"¡Eres un bebé!", le dijo nada más conocerle tras enterarse que tenía 24 años, por los 31 que tenía Fátima. Arnau se pronunció sobre estos desplantes.

"Me ha dado mucha rabia porque me siento una persona muy experimentada y con mucha vida. Soy un guerrero y un luchador. Que me diga eso, pues no me ha sentado muy bien", explicó fuera de cámaras.

El ataque a sus tatuajes

Durante la cita hubo tiempo para hablar de distintos temas. Entre ellos, también de los tatuajes que ambos tenían. "Tengo en el brazo un tatuaje maorí que simboliza lo que yo siento que soy en la vida: un guerrero", trató de contarle a Fátima. Sin embargo, lejos de mostrar interés, la chica se burló de ellos, tachándolos de "cutre" y lanzando una pregunta al aire: "No me ha quedado muy claro: ¿se droga?".

Aunque el desplante final llegaría con la opinión de Fátima sobre los problemas de Arnau. "A mí me han pasado también cosas de mierda, pero no pienso: '¡Qué madura soy!'", afirmó la comensal.

Llegado el momento de decidir si ambos tendrían una segunda cita, Arnau lo tuvo claro. Mientras Fátima volvía a hacer referencia a su edad, él se levantó de la silla y se marchó sin despedirse: "Bueno, yo me voy de aquí...".