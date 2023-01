Beatriz ha sido la primera de la pareja en llegar a 'First Dates'. Con ganas de encontrar el amor, espera que allí le espere un chico con ganas de tener una relación formal y que respete sus tiempos a la hora de ir avanzando. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no es oro todo lo que reluce y de lo que le esperaba en la cita.

En su presentación, Beatriz ha querido dejar claro que es una chica muy tradicional, que no no le gusta correr con los chicos para estar segura de que su pareja es la ideal, su príncipe azul, y que no entiende cómo la gente expone su cuerpo en las redes sociales.

Delante se presentó Abraham, su cita y a la vez su contrapunto, porque quiere encontrar a una chica alocada y con mucho sentido del amor. De hecho, a él sí que le gusta exhibirse como Dios le trajo al mundo en sus redes sociales y el sexo es fundamental en su vida. Venían curvas.

Las personalidades de Abraham y Beatriz son muy diferentes y esto ha quedado patente desde el principio de la cita. Si hay algo que ella no soporta es el tabaco, por lo que su cara ha cambiado cuando él le ha contado que es fumador.

Tampoco coincidieron en el tema religioso. Beatriz, separada y con un niño, se ha mostrado triste porque ya no podrá volver a casarse por la iglesia, ya que es creyente y esto es muy importante para ella. Sin embargo, Abraham no lo es y tampoco parece estar muy a favor de darse el "sí, quiero" en la casa del Señor.

Final esperado

Abraham no ha perdido el buen humor ni antes de la decisión final y ha intentado darle un pico a Beatriz, gesto de cariño que ella ha rechazado: "No me gusta eso de que seas tan morbosillo", le ha reprochado. "Yo soy de esos que te ponen fina en un momento. Voy con el salami siempre de oferta", le ha respondido entre risas, aunque la procesión iba por dentro y no parece que le hiciese mucha gracia la bromita.

Finalmente, ninguno de los dos ha querido tener una segunda cita ya que han reconocido que hay puntos fundamentales en su forma de ser que no encajan ni los más mínimo.