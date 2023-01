En una primera cita hay que tener muy claro qué prioridades se tienen. En 'First Dates', algunos solteros conocen a la perfección lo que buscan y no dudan en manifestarlo en su presentación inicial. En una cita reciente del programa de Cuatro, una de sus participantes quiso aclarar qué debía cumplir su cita en el terreno sexual si quería estar bien con ella.

Ana Belén acudía al programa con ganas de divertirse y de encajar con la persona que acababa de conocer. Mientras, José Antonio tampoco ocultaba su deseo por coincidir en todos los ámbitos con la chica, especialmente en las relaciones sexuales de pareja.

Cuando salió a relucir el asunto, ambos parecían tener las cosas muy claras. Ella no dudó en lanzar el que era su requisito principal a la hora de tener una relación: "Que no me tenga una semana dos velas". El chico no pudo estar más de acuerdo y fue a más con su mínimo en el terreno sexual: "Hay que hacer el amor dos o tres veces al día por lo menos"

Ana Belén aseguró que encajaban en este asunto: "Yo, pura candela. Hay que disfrutar". De esta forma quedó claro que ambos tenían una concepción igual sobre el sexo en la pareja: "Donde pongo el ojo, pongo la bala", aseguró.