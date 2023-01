Comenzar el año encontrando el amor era el objetivo de la zaragozana Clara que acudió a First Dates para tener una cita con Jan. Sin embargo, el encuentro especial de Nochevieja no terminó de la mejor forma posible ya que ambos jóvenes tenían muy pocas cosas en común. Después de una cena en la que claramente los dos comensales no congeniaron a pesar de las constantes intentonas del cantante, llegaba el momento de prolongar su extraño encuentro en el reservado.

Jan quiso demostrarle a Clara su habilidad con la música a la que admitió que se dedicaba profesionalmente por lo que, guitarra en mano, se puso a dedicarle una canción. El soltero intentó con todas sus fuerzas emocionar a la zaragozana, pero ella ya había decidido que su relación no era posible.

Justo antes de tomar frente a las cámaras la decisión definitiva sobre el futuro de la pareja, llegó un momento inédito en el popular programa de Cuatro. Jan había acudido a la cena sin dinero en efectivo y, además, admitió que se le había roto la tarjeta de crédito por lo que no tenía cómo pagar la cuenta. Clara se quedó alucinada con la actitud del joven y no tuvo otro remedio que pagar ella sola toda la cena. En un intento de arreglar las cosas, el cantante se ofreció a hacer un Bizum para pagar su parte, aunque recibió un no rotundo. "¿Es una nueva estrategia para conseguir mi número?", preguntó irónicamente la aragonesa.

El soltero admitió que no lo había pensado de esa forma, pero se le dibujó una pícara sonrisa en el rostro. Aún así, Clara no cambió su parecer ya que no estaba dispuesta a darle su número de teléfono por lo que resignada pagó la cena. "Me debes 20 euros", concluyó instantes antes de reafirmar su no a Jan.