Turquía y Siria siguen recibiendo numerosos gestos de apoyo y cariño después de que el terremoto de magnitud 7,8 en la escala Ritcher y sus réplicas haya provocado más de 19.000 muertes hasta el momento. En las últimas horas, algunos de los actores de la series más turcas más conocidas en España se hayan involucrado para ayudar a los miles de afectados por esta tragedia.

Por ejemplo, después de que su reacción se haya hecho esperar, el medio Gazete Magazin publicó que Can Yaman ha hecho una donación de 250.000 liras turcas a los afectados por el terremoto, cifra que equivaldría a unos 12.372 euros. Este montante irá destinada a los más desfavorecidos que han perdido todo durante el terremoto.

Otro de los actores que se han volcado con la tragedia ha sido Kerem Büsin. El protagonista de 'Love is in the air' hizo mención a este último desastre natural en Twitter, al mismo tiempo que pide la unión de toda la población turca para superar estos difíciles momentos.

"¡Nuestro dolor es tan grande! ¡Seamos uno! Estos desastres, estos dolores que vivimos, ¿no demuestran que...? Nuestras oraciones son una, nuestro dolor es uno, nuestro amor es uno. Recupérate pronto mi Turquía", tuiteó, difundiendo los teléfonos de emergencia de las zonas del sureste del país más afectadas por el terremoto a través de un story en su cuenta de Instagram, donde acumula 11 millones de seguidores.

Hilal Altınbilek, exprotagonista de 'Tierra amarga' (serie que actualmente emite Antena 3), utilizaba sus stories para informar que Turquía había de decretado "un estado de alerta 4", nivel que incluye "una llamada de auxilio internacional". La intérprete pedía a la personas que estuviesen leyendo este mensaje que ayudasen a salvar a su gente "atrapada bajo los escombros del terremoto".

Buğra Gülsoy, que interpretó a Demir en 'Mi hija' (Antena 3), también utilizó sus redes sociales para expresar su pesar por lo sucedido en las últimas horas con un breve tuit publicado en su cuenta oficial de Twitter: "Anatolia es el corazón del mundo".