Med y Luisa fueran protagonistas de una de las citas más virales de First Dates. El programa de televisión vivió un momento totalmente surrealista que inundó las redes de críticas hacia el soltero y de memes sobre las preguntas que este realizó a su cita con el objetivo de dejarla en evidencia.

Pese a que la cita no había tenido un mal inicio, Med decidió no continuar con el buen rollo y generar situaciones demasiado incómodas. Además de preguntarle por su nutrición, Luisa desveló que era médico. Motivo por el cual, el soltero decidió averiguar por sus propios medios si de verdad había estudiado medicina.

Las preguntas incomodaron tanto a Luisa que la alegría de los primeros momentos se transformó en incomodidad. Ambos acabaron la cita enfadados y con una negativa común. Med no quiso tener una segunda cita pero sí "brindarle su amistad". Una propuesta a la que la joven contestó tajante: "ni amistad quiero".

El revuelo en redes sociales

Aunque en un primer momento no se sabía, salió a la luz que Med ya había sido rechazado anteriormente en otra cita del programa. Esto añadió todavía más picante al asunto, que se viralizó en redes sociales. Tal fue el revuelo que Luisa decidió crearse una cuenta de TikTok, donde explicó su versión de la cita: "Si no me pongo todo esto, la gente no me cree por mi personalidad y mi forma de ser, lo cual me parece muy feo, porque se está encasillando a los médicos", explicó.

Luisa continuó haciendo una defensa de sus compañeros de profesión, asegurando que "los médicos somos de todas las formas, de todos los colores y de todas las personalidades, lo cual es muy guay".

Las explicaciones de Luisa

La soltera no se quedó ahí, sino que publicó algún vídeo más en su recién creada cuenta de TikTok. "Yo fui con la mentalidad de pasármelo bien, de conocer a alguien y si cuadra bien y sino también, pero creo que no todo el mundo tiene la misma mentalidad que yo", comenzó contando. "Estábamos en un programa de la televisión nacional, lo iba a ver España y hay que ser respetuoso y mostrar maneras, lo básico", sentenció en una clara referencia a Med.

"Por alguna razón, el tío no quería parar la cita, así que lo hice yo, pedí que nos trajeran la cuenta porque él no lo hacía. Después, me la pagó, pero lo hizo para quedar bien", concluyó para dejar cerrado un tema que ha incendiado Twitter durante las últimas semanas y donde las críticas hacia el joven han sido continuas.