Belén Esteban se emociona al recordar algunos episodios de su pasado en 'Sálvame'. Después de que se pronunciara sobre su enfrentamiento con Alicia Senovilla y escuchara unas polémicas declaraciones del exmarido de la presentadora, la colaboradora habló sobre quiénes la habían ayudado a superar su adiccion y relató un momento que marcó un punto de inflexión.

"Un día, hace muchos años, me meten en un despacho Raúl Prieto y David Valldeperas. Están ellos dos de pie y Jorge Javier sentado. Yo entro. Yo estaba fatal, lo reconozco. Jorge me dijo una frase que no voy a decir, porque sé que mi madre nos ve y le puede doler, pero esa reunión me ayudó a mí mucho, te lo digo sinceramente".

Belén recordó que tuvo ayuda en aquel momento y explicó por qué no habla de este tema, lanzando un importante mensaje a las personas que pueden encontrarse en una situación similar a esa: "A mí me encantaría hacerlo, pero no lo hago por mi familia, a la que respeto y sé que sufre. Pero quién quiere, puede"

"Y voy a decir más: hace once años que no he tenido ni una recaída", destacó la colaboradora, antes de recordar las palabras de su psicólogo, quien la había instado a que "cuando te mires al espejo (que yo no me veía bien), tienes que decir cuánto vales, qué guapa estás".

"Y ahora estoy gordita, tengo mucha teta, mucho tripa y mucho culo, pero soy yo, la que quiero ser: Belén Esteban", concluyó la madrileña, visiblemente emocionada.