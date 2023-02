La 1 de TVE emite una nueva entrega de ‘Todos contra 1’ (22:05 horas), el concurso en el que un concursante en plató o un espectador desde casa podrá ganar hasta 50.000 euros resolviendo espectaculares retos. Los concursantes del formato presentado por Rodrigo Vázquez y Raúl Gómez tendrán que hacer gala de intuición, osadía y rapidez mental para resolver las cuestiones que se le planteen. La respuesta correcta no se encuentra en los libros o en la red, por lo que solo hay una manera de dar con ella: realizar estos experimentos en plató y en increíbles localizaciones exteriores. Cada programa estará formado por cinco rondas. La apuesta del concursante se medirá con la media de las apuestas de toda España, y el resultado que se aproxime más a la solución ganará cada una de las primeras nueve rondas e irá acumulando sumas de dinero. Sin embargo, será la quinta y definitiva ronda la que determine quién se lleva el bote total del premio. ¿Ganará el participante de plató o será un espectador seleccionado al azar de entre todos los que han jugado a través de la App? Antes de la ronda final, el concursante podrá usar dos comodines que le ayudarán en la estimación de sus cálculos, pero la respuesta definitiva será siempre suya: el comodín de tu provincia, que le indicará la respuesta más popular entre los habitantes de su provincia que han participado a través de la App; y el comodín de la llamada, para poder llamar en directo a la persona de su entorno que considera más sabia. Además, estará acompañado en plató por personalidades famosas que también tendrán un papel importante en el desarrollo del juego.

Jorge Drexler y Paul Burrell visitan a Risto en Cuatro

Cuatro apuesta por una nueva entrega de ‘Viajando por Chester’ (22:50 horas). Jorge Drexler y Paul Burrell, mayordomo y hombre de confianza de Lady Di, serán los invitados de Risto Mejide en la entrega de hoy. Conocedor de multitud de historias y secretos de Lady Di y su entorno, Burrel asegura que Diana lo definió como el único hombre en el que confiaba y fue su apoyo cuando el affaire entre Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles era un secreto a voces. Narrará también algunos detalles reveladores de una conversación que mantuvo con la reina Isabel días después del fallecimiento de la princesa en París. El segundo invitado del programa será el cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler, uno de los más reconocidos y premiados artistas musicales de habla hispana, ganador de 13 Premios Grammy Latinos, un Oscar de Hollywood y un Premio Goya, entre muchos otros galardones. Drexler contará detalles de su vida, como que estudió Medicina y que fue Joaquín Sabina quien le animó a colgar la balta para viajar a Madrid y cumplir su sueño de vivir de la música. También se referirá a cuestiones de su ámbito personal, como los duros momentos que vivió al separarse de su primera mujer, una confesión que dará lugar a una profunda charla en la que Risto también hablará de su estado de ánimo.

Antena 3 emite esta noche un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ (22:45 horas). Tolga amenaza a Ömer por esconder a Cemile en su casa. Dice a los hermanos que la próxima vez que vaya les va a echar la puerta abajo. Doruk y Kaan vuelven a discutir por Asiye. Kaan tiene guardado el vídeo de la pelea entre Akif y el padre de los hermanos y Doruk casi lo ve. Akif dice a Resul que un periodista quiere publicar una noticia con las imágenes de Ayla saliendo del hospital como si sufriera violencia de género. El plan sale a la perfección, porque Resul decide no divorciarse y acudir con su mujer a una fiesta para que no le acusen de algo tan grave y falso. Todos van a la fiesta, y Tolga, muy enfadado por la ruptura con Cemile, encierra a Asiye en el baño y provoca un incendio. Todos salen corriendo, pero Ömer ve que su hermana no ha salido. Consigue sacarla del baño, pero se quedan atrapados entre las llamas y Asiye se desmaya.

Una nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones’ llega esta noche a Telecinco (22:00 horas). Dos nuevos protagonistas de ‘La Isla de las Tentaciones’, Adrián, pareja de Naomi, y Laura, novia de Alejandro, visitarán el plató. Ambos verán imágenes de lo vivido hasta el momento en sus respectivas villas y podrán ofrecer sus valoraciones al respecto. Tras caer en la tentación con Keyla, Adrián abordará su gran conexión con la soltera y su lucha de sentimientos interna, además de valorar los últimos acontecimientos protagonizados por Naomi, cada vez más cerca de Napoli. Por su parte, Laura, que afrontaba la experiencia segura de su relación con Alejandro atraviesa por un momento de serias dudas tras haber conectado con Saúl.

Will Smith y Margot Robbie, muy cerca en laSexta

Por su parte, laSexta apuesta por un nuevo pase de ‘Focus’ (22:30 horas). Un veterano estafador acoge a una atractiva joven bajo su protectorado, pero las cosas se complican cuando ambos comienzan un romance. Todo comienza cuando Nicky (Will Smith), un consumado maestro de la estafa, comienza un romance con Jess (Margot Robbie), una novata en el oficio. Mientras le enseña los trucos del oficio, ella desea estrechar demasiado los lazos con Nicky, y éste rompe de repente la relación. Tres años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, convertida en una mujer fatal, reaparece en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas muy elevadas.