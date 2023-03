El pasado 3 de febrero, el presentador anunciaba vía Twitter que tras una visita al médico, en la sanidad pública, le habían detectado un problema que le impediría hacer vida normal por un tiempo, aunque en aquel momento no quiso desvelar de qué se trataba. A los diez días, volvió a pronunciarse en redes, esta vez para mostrar que había salido a la calle por primera vez desde entonces.

Ayer, en esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco.

Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar.

Os veo pronto. pic.twitter.com/TS5RFvwyZd — Iñaki López (@_InakiLopez_) 3 de febrero de 2023

No fue hasta ayer día 28 de febrero cuando, ya en el programa, explicaba cuál era el motivo de su baja, y lo hacía con un hematoma debajo de su ojo. Lo hizo a petición de su compañera Cristina Pardo, "aclara el moretón de tu ojo porque va a aparecer que te he recibido con poca alegría", decía la periodista.

"Os reconozco por vuestras voces"

“Pues os lo explico rápidamente porque sabes que no me gusta acumular protagonismo en este programa. Sabéis todos que soy muy joven y dado a la vida nocturna, pero esto no tiene que ver nada con todo ello. Hace un mes, acudí al Hospital de la Paz por unas molestias en el ojo y me localizaron un desprendimiento de retina, el segundo en mi haber, porque me gusta dejar las cosas a medias”, contaba el periodista.

También ha asegurado que la mejora va a ser rápida gracias a la pronta intervención de los médicos de La Paz, aunque por el momento su capacidad de ver está muy reducida, pues dice ver sombras en lugar de personas y que reconoce a sus compañeros de programa por la voz.

Finalmente, agradece el apoyo recibido y manda un mensaje a los espectadores tras su experiencia: "vayan al oftalmólogo más de lo que lo hacemos”, pedía el presentador.