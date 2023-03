La sinceridad es vital en una primera cita para conocer realmente a la otra persona y no llevarte ninguna decepción si la relación pasa a mayores. Vanesa acudió a First Dates con la intención de encontrar una persona amorosa y cariñosa, pero, sobre todo, que no fuese ni pobre ni tacaña.

La mujer lleva un solo año en España desde que llegase procedente de su Colombia natal. El amor le ha enseñado que no quiere más latinos en su vida porque "son muy infieles" y ahora prefiere a los españoles porque "son más cariñosos". La presentadora Elsa Anka quiso saber más acerca del perfil de hombre que le gustaba Vanesa y ella fue completamente sincera: "que tenga dinero". El programa de Cuatro le juntó con Abel, un encargado de un gastropub, que le decepcionó claramente en la primera apariencia. "Es bastante feito y no me ha gustado nada la ropa", admitía la soltera frente a las cámaras. Aún así, la pareja se encaminó hacia la mesa en busca de reconducir una cita que no comenzaba de la mejor manera. Vanesa intentó romper el hielo informando a su cita acerca del accidente sufrido hace un tiempo y que le impedía caminar correctamente, aunque la recuperación iba "estupendamente". Abel también intentó abrirse con la colombiana admitiendo que siempre se fijaba en los ojos de las mujeres. Ante esas preferencias, Vanesa admitió que se había hecho algunas operaciones de cirugía estética, era teñida y siempre usaba pintalabios. El hombre mostró en todo momento ilusión y ganas por conocer a la soltera, que no dejaba de quejarse del físico de Abel. "Estoy segura de que tiene un puente, parece que lleva una caja de dientes", afirmó. Una peluquera zaragozana acude a First Dates en busca de un macarra El silencio comenzó a adueñarse de una cita a la que nadie auguraba un final exitoso ni por la actitud de Abel ni por las palabras de Vanesa. "Es fácil de manejar", asintió la mujer interesada en que el soltero pagase la cuenta porque es tradición en Colombia cuando dos personas se están conociendo. Ante la valentía de la soltera, Abel intentó seguir el rollo, aunque admitía que "no es la mentalidad de una chica que quiera tener a mi lado". Finalmente, el hombre tuvo que pagar toda la cena e invitar a Vanesa a pesar de que él "suele hacer todo a medias". En el momento de tomar la decisión final, Abel no dudó un instante en decirle no a Vanesa, a la que no le sentó nada bien que el hostelero le rechazase de forma tan rotunda.