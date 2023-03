Las palabras de Eva Soriano en 'La resistencia' sobre su experiencia con Loreen en los Carnavales de Gáldar (Gran Canaria) ya han tenido una contestación por la otra parte. La cantante sueca respondió a la presentadora de 'Showriano' (Movistar Plus+) y 'Cuerpos especiales' (Europa FM) sobre lo ocurrido en la gala Drag Queen de la localidad canaria en unas declaraciones en exclusiva a YOTELE: "Lo siento mucho, no sabía eso, de verdad".

La artista, máxima favorita para ganar el Melodifestivalen 2023 y representar a Suecia en Eurovisión con 'Tattoo', también ofreció su versión de lo ocurrido al ser preguntada por este portal: "No sé si fue porque tuvimos algunos problemas técnicos que hicieron que tuviésemos que posponer el concierto. Yo tengo un equipo a mi alrededor que trabaja en los horarios y demás, y vinieron y me dijeron: "Loreen, te toca actuar" y dije "vale, voy"".

"Los horarios, el cuándo, yo no sé realmente de esas cosas, lo único que sé es que cuando me toca actuar, mi equipo me lo dice: "te toca ya, sal a trabajar", pero lo siento si se sintió así, y si tuvo que esperar. No me gusta cuando la gente espera por mí", aseguró la intérprete de 'Euphoria', 'Paper light' y 'Neon Lights', entre otros.

Además, en su respuesta a la pregunta formulada por YOTELE, Loreen también aseguró que intentó ofrecer algo especial a todo el que estaba presente en la gala Drag Queen de los Carnavales de Gáldar: "Siempre es así, es como lanzarse desde una montaña".

Por último, la cantante también lanza un mensaje directo a Eva Soriano para finalizar sus palabras: "Espero que me perdone. ¡Por favor, perdóname!".

Eva Soriano, sobre Loreen en 'La resistencia': "Le he hecho la cruz"

Cabe recordar que hace unos días, Eva Soriano cargó duramente contra la ganadora de Eurovisión 2012 con 'Euphoria' en su última visita al plató de 'La resistencia': "Le he hecho la cruz".

La cómica explicó relató con detalles lo ocurrido con la artista sueca en aquella gala, no dando una buena opinión de ella: "No digo que sea ella, pero llegó de Suecia, con todo su coño, y dijo que tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo hizo dentro de la gala".

"Y nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de 2 horas, solo porque Loreen no lo quiso hacer después. Y me parece de mala compañera. Así que le dije 'get out' del escenario", contó Soriano, desvelando también que le contestó: "Se me puso un poco 'farruca'. Dijo que era su momento ("It's my time) y yo le dije que también era el nuestro. Que llevábamos 200 unidades horas esperando a que cantases 'Euphoria', que has cantado cinco canciones, que no conoce nadie. La cantó la última. Debía haberla cantado al principio porque la gente no conocía ninguna más".

Por otro lado, Soriano reconoció que Loreen es una artistaza, pero, en cambio, opinó que las cosas hay que "decirlas porque estamos legitimando que la gente sea gilipollas": "Y me molesta muchísimo".