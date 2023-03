First Dates suele tener en sus programas personas de lo más variopintas. Pero hay una que esta semana ha tocado el corazón de muchos espectadores y no es para menos.

Gabriel demostró que en la vida, aunque la situación sea extremadamente complicada de salud, se puede salir adelante. Y no solo eso, sino que además buscar el amor y emprender un nuevo camino.

Su historia de superación y de recuperación es tremenda, tanto es así que se le llama como 'El niño milagro'. No es para menos.

Gabriel, natural de Fuerteventura, es escritor y un exagente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Él trabajaba como militar de operaciones especiales en la Infantería Marina y, después, el CNI lo reclutó. Fue en esa última etapa cuando sufrió un accidente que estuvo a punto de costarle la vida y del que le siguen quedando secuelas.

“Tuve un daño medular hace cuatro años, trabajando. Cogí tuberculosis, estuve prácticamente dos años sin poder ver, estuve en coma, en silla de ruedas y llevo 16 operaciones”, explicaba en el restaurante del amor a Carlos Sobera, que se había interesado por su situación e historia personal.

“Hice la rehabilitación por mi cuenta y el año pasado me quité el bastón. Tengo secuelas, pero he me he recuperado y he vuelto a tener mis abdominales”, explicaba el participante, antes de comer con la Julia Roberts italiana.