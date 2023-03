Javier, soltero de Jaca (Huesca), fue a First Dates en busca del amor y la cosa fue bien, aunque no tan rápido como quizá le hubiera gustado a este jaqués. Acabó con la canaria Ainara en el jacuzzi de invierno del programa, donde la cosa se calentó con abrazos, sonrisas e incluso un par de intentos de besos, pero su cita le hizo un par de cobras, por lo que le dejó con las ganas. Y seguramente no solo de besos.

Relacionadas First Dates revela por fin cuánto cobran los participantes por cada cita y quién paga la cuenta de la cena