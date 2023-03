A First Dates acudió en busca del amor Juanma. A priori, una de tantas personas que van a encontrar pareja al programa conducido por Carlos Sobera, pero en realidad tiene una historia muy especial.

Juanma fue el profesor de zumba de Shakira, además de cantante y bailarín. De hecho, fue un dato que no se esperaba para nada Carlos Sobera. "No me podía imaginar que Shakira necesitara clases de baile".

Juanma aseguró que la loba de Barranquilla es guapísima, simpatiquísima y que baila fenomenal: “Eran clases particulares en su casa cuando estaba embarazada de Sasha (su segundo hijo)”, comentó.

Pero el detalle que no ha pasado por alto la audiencia es el dardo que contó Juanma que le soltó Shakira a Piqué. Y eso que entonces todavía seguían juntos y no había estallado la crisis, no se sabía nada de Clara Chía y eran una familia feliz con un hijo y otro en camino.

Juanma bailaba muy bien y Shakira quiso saber de dónde era, pero se llevó una sorpresa: "No me creo que seas catalán porque estoy casada con un catalán y no se mueve así, ahí lo dejo", le dijo la cantante colombiana a su profesor de zumba.

Cita feliz

El profesor se reencontró con Javier, que casualmente fue su cita. Fue un día a un concierto de Juanma y al terminar le pidió el teléfono y estuvieron conociéndose, pero al poco tiempo el cantante conoció a otro chico y se emparejó. Javier también recuerda a Juanma como a alguien especial y se ha alegrado de que el destino les volviera a unir.

Finalmente, tras una cita en la que hubo mucha complicidad, hubo beso y se fueron felices a seguir conociéndose.