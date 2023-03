Se trata de Laura Boado, participante en la actual edición de 'La Isla de las Tentaciones', programa que aún no ha terminado. El programa de citas de 'Cuatro' ha anunciado este nuevo fichaje, antes de que acabe la presente edición de la isla para aprovechar el tirón mediático que ahora tiene la joven.

Ya ha participado en el rodaje de algunos programas, y empezará a aparecer en aquellos que se emitan a partir de finales de mayo, han anunciado desde la página de Mediaset.

Laura Boado está dando mucho de que hablar actualmente, puesto que en el programa de las tentaciones no ha podido resistir, y ha sucumbido a los encantos de otro joven que no era su novio, por lo que su fichaje en 'First Dates' está generando un gran revuelo.

“Es un sueño para mí estar en un programa como este, lo sigo desde su estreno. Tengo ganas de aprovechar esta oportunidad increíble que me han dado para crecer personal y profesionalmente en un programa que me encanta”, explicaba Laura.

Laura, modelo compostelana y participante en la isla, tendrá ahora la función de, según la propia cadena, "acompañar a los solteros a la mesa en la que puede que encuentren el amor, atenderles durante su velada, intentar calmar los nervios de los que se acerquen a su cita con cierta inquietud y ser partícipe de sus primeras impresiones".