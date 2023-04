Antonio, de 32 años, se define comuna persona muy activa, al que le gusta hacer planes de día y recorrer el país yendo a fiestas y ferias de pueblo. Aclara que no le gustan las discotecas, y que las fiestas de pueblo son lo mejor que hay. Además, al ver a su cita, Nuria, quedó encantado pues cumplía con los requisitos que tiene para enamorarse; pelirroja, con tatuajes y ojos bonitos.

Por su parte, Nuria, de 27 años, le dijo que ella era algo más tranquila, que le gusta dormir. Se define como alguien muy coqueta y presumida, que cada vez que se prepara y se mira en el espejo piensa: "pedazo de pibón". También le gustó Antonio, y cómo única pega le pone la altura, ya que se dio cuenta de que con los tacones puestos era un poco más alta que él.

Un punto en el que no han coincidido demasiado es en el del deporte, pues Antonio es muy deportista y busca alguien con quien compartir esa afición, y parece que por el momento Nuria no está por la labor. El soltero no pierde la esperanza y dice que "nunca es tarde para empezar a hacer algo de deporte".

A Nuria le entró la risa nerviosa cuando su cita le confesó, al ver que la cita estaba yendo a más, que tanto su pelo como sus tatuajes y su estilo en general "le pone". Ella no pudo ni contestar debido a los nervios que tenía, pero tampoco le disgustó el comentario de Antonio.

Después, hablaron en confianza de cómo son ellos en pareja, cómo han sido sus relaciones pasadas y de cuáles serían los pros y los contras de embarcarse en una aventura juntos. Ella confesaba que era bastante celosa, algo que a Antonio llegó a preocuparle debido a que se considera como alguien muy sociable que habla con cualquier persona que tenga cerca.

Coincidieron en que son personas bastante cariñosas, aunque parece que el plan de sofá, peli y manta no podrán hacerlo, ya que a Nuria parece no gustarle demasiado.

En definitiva, parece que Nuria y Antonio tienen ciertos problemas de compatibilidad aunque sí que se han gustado desde un primer momento, por lo que quién sabe si vencerá el amor entre estos dos participantes de 'First Dates'.