Los habitantes de Cayo Paloma no atraviesan su mejor momento en 'Supervivientes'. Después de que se les apagara el fuego y sin apenas recursos a su alcance, los concursantes se muestran cada vez más desganados ante las cámaras del reality. Una actitud que el programa no ha querido pasar por alto, motivo por el que Ion Aramendi les dio ayer un importante toque de atención en 'Conexión Honduras'. "Ya habéis visto que este maravilloso público os ha aplaudido, pero creo que no hay demasiados motivos para ello", comenzó diciéndoles el presentador a los supervivientes. Fue Adara quien tuvo que dar explicaciones de lo que estaba ocurriendo: "Se nos apagó el fuego y en esta isla no hay madera ya".

Después de que Aramendi quisiera descubrir al "culpable" de que el fuego se apagara, Manuel Cortés confesó que "todos" eran responsables: "Somos un equipo". "Era una mañana muy rara, había mucha humedad y los troncos estaban como mojados. Fue extraño", añadió el hijo de Raquel Bollo. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron al presentador. "De raro tiene poco. Cuando no se cuida el fuego, se apaga", dejó caer antes de revelar que la humedad era del 63%. Pero además, Aramendi no rebajó el tono y también criticó la desgana del grupo a la hora de salir a pescar. "Comer pescado crudo no sienta nada bien", argumentó Bosco, apoyado por sus compañeros por temor al anisakis. A pesar de que tenían respuesta para todo, el programa continuó con su bronca a los habitantes de la isla. "¿Me podéis decir qué parte de supervivencia estáis haciendo?", les preguntó Aramendi entre los aplausos del público. "Me parece que la pregunta es un poco sinsentido", le espetó Manuel después de que Alma también mostrara su malestar: "Estamos sobreviviendo sin poder comer".