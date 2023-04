Hugo Silva utilizó las redes sociales para denunciar un suceso que vivió en primera persona. El actor publicó un tuit desde su cuenta de Twitter en el que alertó lo que un hombre de avanzada edad le había hecho a una compañera suya de rodaje.

"Este 'señor' le acaba de dar un bastonazo a una compañera del rodaje sin venir a cuento y por la espalda y si no ando listo me hubiera dado a mí", relató el protagonista de series como 'Los hombres de Paco' y 'Nasdrovia', entre otras, adjuntando un video del mencionado anciano.

Zona de Alonso Martínez.

24 de abril de 2023

Posteriormente, en esta mencionada publicación, Silva también añadió otros detalles de este suceso, que tuvo lugar por Alonso Martínez, una zona muy céntrica de Madrid, alertando a sus seguidores si lo cruzaban: "Si le veis cuidado".

Una vez que denunció este suceso, el actor se encontró con los comentarios de otras personas que habían sufrido una situación similar con este anciano. "Es el mismo señor. No sé qué día, por la zona de Tribunal, al lado del Tribunal de Cuentas ese señor me dio un cachabazo en la zona del abdomen, y se fue. Yo esto se lo he contado a mi familia y me tomaban por loco, pero por fin puedo saber que no estoy solo", afirmó el usuario Adrián Tutaso en Twitter.