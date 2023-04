Leti se despide de las cocinas de 'MasterChef'. La juez madrileña se convirtió en la décima expulsada del talent culinario de TVE tras no convencer al jurado con un plato básico, duro y con partes quemadas.

A la concursante le tocó elaborar la pasta seca, pero en palabras de Jordi, se la ha "quedado un poquito duro, incluso partes quemadas, y el relleno era escaso". "Tenía poco trabajo", ha concluido el juez para terminar diciéndole que saben que "lo puedes hacer mucho mejor".

Al final de las valoraciones, Pepe Rodríguez pronunció el nombre de la aspirante para que abandonara las cocinas, que asumía que sabía que sería la expulsada con

Luego, el resto de compañeros han bajado de la galería para despedir a su compañera. "Tendrás que estar contenta porque han bajado todos. Te quieren", decía Pepe. "Sí, sí. Me voy muy contenta por ellos. Me ha encantado vivir la experiencia y me voy feliz".

"Ha sido un placer conocerte porque siempre afrontas los retos con la misma actitud, muy serena, con alegría, y eso es muy importante", le decían los jueces, mientras que ella afirmaba: "tengo muchos años, así que tengo que estar feliz y eso es lo que intentado transmitir". "Lo haces muy bien, tanto que mira como tienes Ana", concluía Pepe señalando a la aspirante que no podía contener las lágrimas.