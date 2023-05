Paulina Rubio está de promoción en España y sus intervenciones televisivas no están dejando a nadie indiferente. La cantante visitó hace unos días 'Y ahora Sonsoles', donde protagonizó un surrealista momento al afirmar que acababa de hablar con Rocío Jurado. Su última parada ha sido el programa que presenta Eva Soriano en Movistar Plus+, que se ha viralizado en redes sociales por una incómoda salida de tono de la artista.

En un momento de la entrevista, Paulina comentó que en su casa tenía "un trocito de España" y descolocó a Soriano, que no entendía a qué se refería. "Claro, mi hijo es un trozo de España", aclaró la invitada, dando pie a que la presentadora bromeara: "Pensaba que te llevaste una piedra del Teide o algo".

"¡También, también, también! ¡Qué mala!", exclamó en ese instante la intérprete de éxitos como 'Ni una sola palabra'. El inesperado momento llegó justo a continuación, cuando se levantó del sofá para ponerse de espaldas y a escasa distancia de Soriano mientras le decía lo siguiente: "Límpiame el culo si puedes, coño".

no sé cómo esto empezó hablando del hijo de paulina rubio y acabó así #showriano pic.twitter.com/uKHJ989iWf — Showriano en M+ (@showriano) 17 de mayo de 2023

"¿El qué?", se limitó a responder la de Movistar Plus+, que no comprendía lo que estaba sucediendo. "Que me limpies el culo... ¡Ay, qué mala!", insistió Paulina ante una Soriano en shock: "Pero Paulina, ¿qué expresión es esa?".

"No se la había oído a nadie pero me encanta. ¿Pero tú vas a la gente y le dices: 'Límpiame el culo'?", añadió la conductora de 'Showriano' sin obtener una respuesta clara. "¿Me estás tomando en serio o me estás tomando de...?", replicó Paulina.