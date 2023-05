First Dates vuelve a estar en el punto de mira de toda España. La cita entre Diego y Claudia no ha pasado desapercibida para los fans del programa de Cuatro, que reaccionaron con un aluvión de críticas tras la triste actitud de la soltera. Sus palabras contra el físico del otro comensal están dando que hablar.

La cita comenzó de la mejor manera posible, aunque poco a poco se fue desviando. Claudia se presentó ante Carlos Sobera como "una brasileña muy murciana, una mezcla explosiva" que buscaba un hombre honesto y cariñoso. Diego decidió acudir al programa con la intención de encontrar el amor después de haber superado un cáncer de colon hace poco tiempo. "Aquí estoy echándole alegría a la vida, después de 37 quimios y 55 kilos menos", afirmó el alicantino, encantado de la proximidad del hogar de su cita.

El encuentro se fue torciendo en cuanto llegaban los primeros platos a la mesa del restaurante de Cuatro. Claudia comenzó a meterse con el físico de Diego mientras perdía la ilusión por halagarle. "Me parece un hombre guapo, pero el cuerpo no le acompaña en absoluto".

La conversación se siguió centrando en el tema corporal del hombre. La murciana se percató que el alicantino había adelgazado hasta 55 kilos por culpa de su enfermedad. "Todavía tienes que perder más", afirmó. La frase dejó con la boca abierta a Diego, que admitió su intención de todavía perder 10 kilos más.

Todo estaba claro cuando la pareja se enfrentó a las cámaras de Cuatro para dar a conocer la decisión final si se daban una segunda oportunidad. Claudia todavía echó más leña al fuego alegando su "no", por ahora, por el físico de Diego a la espera de que esté más delgado. "Cuando se quiera un poquito más". El alicantino concluyó la cita de la forma más brusca posible. "He pasado un cáncer, me conozco perfectamente".