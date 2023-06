Las palabras de Mercedes Milá sobre la participación de Asraf Beno y Adara Molinero en 'Supervivientes' continúan generando diversas reacciones. María Patiño también realizó este domingo una reflexión al respecto pero sin mencionar a la presentadora en la última entrega dominical de 'Socialité'.

"Me gustaría recalcar que estamos viendo un concurso y yo entiendo los posicionamientos de cara a una final que está cada vez más cerca, pero no deja de ser un concurso", empezó diciendo la presentadora mientras hablaba con su compañera Gema Mirón.

"Me gustaría que sobre todo las personas que tenemos una cierta responsabilidad pública, no nos excedamos en algo que no deja de ser un reality y donde las estrategias no son más que algo tan lícito como para llegar a conseguir la final", finalizó la comunicadora, insistiendo posteriormente que 'Supervivientes' "es un juego".

Además, Patiño también comparó la situación que Asraf Beno está viviendo en 'Supervivientes' a la que Miriam Saavedra en 'GH VIP': "Yo soy muy de Adara y tengo mis dudas sobre lo que está ocurriendo. He echado la vista atrás y he recordado un concurso que ella ganó siendo la marginada, a la que el grupo no entendía, y el público decidió que fuera la ganadora por eso".

"Nadie supo explicar durante el concurso por qué los compañeros no la querían, como está ocurriendo ahora. Cuando Miriam salió y la conocimos, al cabo del tiempo entendí a todos los concursantes. Y me da la sensación de que va a ocurrir lo mismo y va a ganar Asraf", agregó la periodista, mandando otra indirecta: "Pluralidad de opinión, y sin echarnos mierda la una a la otra. Así se hace".

Las palabras de María Patiño se producen después de que Mercedes Milá publicase un post en el que calificó la situación de Asraf Beno en 'Supervivientes' como "insoportable": "Ninguno ha conseguido, para mí, dar un solo argumento que justifique sus agresiones a este concursante, ninguno".

La presentadora también fue muy dura con Adara, de la que afirmó sentir "auténtica vergüenza": "Una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentí hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y le defendía llena de razón de sus compañeros. Pero eso (de repente y sin que viéramos ninguna imagen que lo explicara) cambió y vimos a una concursante dura y tan injusta que los seguidores de este formato genial empezaron a defenderle con el arma que tienen, la más potente: sus aplausos en plató y sobre todo sus votos”.

Milá también señaló que el supervivientes está siendo "invariablemente nominado por sus compañeros y salvado por los telespectadores", preguntándose también qué "puede estar pasando" al respecto.

"Asraf es marroquí y aunque lleva casi toda su vida viviendo en España, para mucha gente, aunque hable un perfecto español, siempre será un inmigrante”, sentenció la comunicadora.