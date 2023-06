La undécima edición de Masterchef está llegando a su fin y la tensión cada vez está más presente entre los participantes. El zaragozano Eneko Fernández de Garayalde, uno de los favoritos a alzarse con el título, fue el protagonista de los conflictos del último programa de Televisión Española.

El exfutbolista del Real Zaragoza se tomó la justicia por la mano a la hora de vengarse de Jotha, uno de los cocineros menos queridos por el público. Además, el modelo también tuvo un rifirrafe con el tiktoker Luca, al que los fans consideran el "protegido de los jueces".

En la primera prueba del programa en las cocinas de Masterchef, Eneko salió a la palestra para presentar un exitoso plato a Samantha, Jordi y Pepe, que estaban acompañados del cómico Flo y Gonzalo Miró. Junto al aragonés, salió el jovencísimo Luca, que ya ha acostumbrado al público a tener varios problemas con el resto de sus compañeros.

El creador de contenido tomó la palabra al dirigirse a los jueces en tono jocoso. "Estoy un poco cabreado con Eneko. Está todo el día chinchándome y ya no me hacen gracia sus bromas. Me dice que tengo que madurar", afirmó el catalán ante el asombro del zaragozano, que no dudó en responder. "No es así. Él me dice que soy muy aburrido, que no sé comunicar. Igual le tiro un poco por ahí, pero para mí son solo bromas".

La cosa fue a mayores. Luca acusó a Eneko de su comportamiento fuera de las cocinas. "Estas todo el día recordándome los platos que he hecho mal, diciendo que tengo actitudes de niñato. ¿Estoy mintiendo?. El exfutbolista respondió que "sí" ante la mirada atónita de los jueces e invitados.

En un cara a cara con las cámaras, Eneko detalló a los telespectadores cómo es su relación con Luca lejos de los fogones. "Se lo pasa muy bien con nosotros en casa, pero tenemos visiones muy diferentes de la vida por lo que me sale la vena paternalista e intento aconsejarle sobre algunas cosas, sobre todo, en educación", aseguró. Mientras tanto, Samantha no dejó nada del plato elaborado por Eneko ("Apionabo y curry verde") y se proclamó vencedor de la prueba.

En lágrimas

La noche todavía se le complicó más a Eneko, que mostró por fin su vena más competidora, algo normal en un antiguo deportista profesional. El zaragozano fue el encargado de vengarse de Jotha, uno de los concursantes que más ha hecho rabiar a todos los presentes en las cocinas de Masterchef.

En la clásica prueba de robos de ingredientes, el zaragozano decidió cebarse con el DJ acabando en la prueba de eliminación porque no tenía una base con la que trabajar. "Eneko se ha quitado el pelaje. Ha venido a concursar, aunque diga siempre que viene a cocinar", afirmó un Jotha, que no tuvo más remedio que vestir el delantal negro.

El pique entre ambos fue aplaudido por el resto de compañeros. "Este tío nos ha bajado a cocinar a todos, ahora tiene que sufrir un poco", sentenció un Eneko, que también terminó en la prueba de eliminación.

Te puede interesar: 1 La receta saludable de Eneko que ha triunfado en las cocinas de Masterchef

El zaragozano sufrió hasta el final para confirmar su presencia una semana más en las cocinas de Masterchef. Con la presencia de Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición del programa, Eneko presentó su plato "Salmonete" que no triunfó entre el jurado, pero fue suficiente para salvarse.

Fruto de la tensión generada durante todo el programa, el exfutbolista no pudo evitar las lágrimas frente a las cámaras. "No sé si estaba equivocado con mi criterio. Quiero que mis hijas estén orgullosas de mí como padre", concluyó. Finalmente, el eliminado fue Jorge Juan, que se olvidó la harina a la hora de cocinar un plato con bacalao.