Melba, una joven maquilladora, acudió a 'First dates' en busca de un chico "malote", pero divertido: "A mí me gusta la fiesta y pasármelo bien", aseguró la soltera: "El techno me transmite mucho, aunque no tenga letra", dando a conocer sus gustos musicales. Durante la entrevista con Carlos Sobera, la soltera le confesó que le gustan las relaciones arriesgadas: "No me gusta una relación normal, es bueno que haya ganas de vernos".

El soltero que tenía preparado el programa era perfecto para la maquilladora. "Cuando voy a la discoteca me creo el puto amo", comenzó diciendo Esteban como carta de presentación. El joven camarero no dudó en sentirse muy seguro cada vez que pisa la pista: "Sé que por donde paso me miran y es algo que me gusta. Según tú te sientas, así te van a ver los demás", resumiendo que es una persona "un poco random". El primer cruce de mirada fue bastante positivo por ambas partes: "Me gustan los tattoos, tiene una cara y sonrisa bonitas". Por otra parte, la valoración de Esteban fue algo más negativa: "Prefiero las mujeres con más cuerpo, más culo, más voluminosas... y a ella la veo delgada". La cita, a pesar de este primer choque, fue fluyendo cada vez mejor cuando Melba descubrió la pasión por el techno y los tatuajes de su cita. Precisamente este último punto en común hizo que el ambiente se caldeara bastante. "Llevo pocos tatuajes para los que quiero tener", comenzó "rompiendo el hielo" Esteban. Por su parte, Melba reconoció tener muchos tatuajes pequeños y uno de ellos prohibido, siendo para ella los mejores. La decisión final estaba más que clara, Esteban demostró querer conocer todavía más a Melba: "Tendría una segunda cita porque siento que ha fluido todo muy bien. Además, tenemos pendiente una fiesta techno". Melba también aceptó volver a verse con Esteban: "Me lo he pasado muy bien, me has sabido llevar, y he estado muy a gusto".