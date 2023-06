Ya se conocen los cuatro finalistas que competirán por alzarse como vencedores en la undécima edición de Masterchef. El zaragozano Eneko Fernández de Garayalde volvió a brillar en las semifinales del talent show de cocina de Radio Televisión Española logrando un billete por la puerta grande para la gran final.

El exfutbolista profesional, salido de la cantera del Real Zaragoza, confirmó su favoritismo para ganar Masterchef al superar con sobresaliente la difícil prueba propuesta por el jurado formado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Y es que Eneko, mejor aspirante de la primera prueba, se enfrentó al siempre complicado desafío de la doble capitanía teniendo que lidiar con las vicisitudes de los dos equipos.

El aragonés se hizo cargo de liderar tanto al equipo azul, formado por su amigo Lluís y Jhota, y al rojo, compuesto por Álex y Pilu. Los jueces advirtieron que la valoración de la prueba sería individual y no por equipos por lo que Eneko podía subir a los altares o caer rápidamente al infierno.

Aún así, la presión no afectó al exfutbolista que pidió tener protagonismo en los dos cocinados. "Puedo probar todo. Si tenéis cualquier problema, voy a echaros una mano. No tengáis vergüenza si algo no sale porque con el trabajo de todos, va a salir", afirmó Eneko, que se ensució las manos tanto en las aceitunas como en el cordero, la merluza y en el postre.

Después del cocinado, Eneko se quitó de encima toda la presión de la prueba con unas palabras de agradecimiento a sus compañeros tras una durísima prueba en las semifinales de Masterchef. "Esta doble capitanía ha sido un orgullo. He podido hacerme con ello y estoy satisfecho con el trabajo. Quiero que me vean en acción y enseñarles todo lo que he aprendido durante los últimos meses. He sentido mucha presión al ver que todos mis compañeros me necesitaban, pero tengo que normalizarlo porque voy a estar dentro de una cocina y deberé asumir responsabilidades", sentenció.

El jurado aplaudió las palabras de Eneko y fue Pepe Rodríguez quién tomó la voz cantante para alabar la actuación del zaragozano. "Llevamos 10 años viendo la exhibición de dobles capitanías. Hemos visto aspirantes sobrepasados, que daban órdenes contradictorias, que pasaban más tiempo en una cocina que en la otra e incluso otros provocaron el caos. Sin embargo, hoy hemos visto una de las mejores dobles capitanías de la historia", afirmó el juez antes de confirmar a Eneko como primer finalista de la undécima edición de Masterchef.

A pesar de la gran alegría de estar ya en el lugar deseado, el exfutbolista no quiso celebrarlo de forma muy efusiva a la espera de conocer el segundo nombre. El jurado anunció a Lluís, el gran amigo de Eneko, como segundo finalista. Ambos se chocaron las manos y se fundieron en un emotivo abrazo que repitieron durante varias veces a lo largo del programa. "Finalistas tío, desde el día que nos pusimos las esposas en la prueba hablando de esto y hoy estamos ahí", dijo un feliz Eneko.

El último expulsado

Todavía faltaba por conocer quién sería el último expulsado de Masterchef que se quedase a las puertas de la gran final. Jotha, Álex y Pilu se vieron obligados a vestir los delantales negros y competir por la salvación. Acompañados de Jordi Roca, especializado en repostería, los concursantes deberían replicar su elaboración y el plato que menos se pareciese quedaría eliminado.

Los tres dieron su mejor versión intentando seguir el ritmo impuesto por el chef, pero las cosas se complicaron al intentar calcar una bola de caramelo en forma de albaricoque rellena. Pilu y Álex sudaron la gota gorda para lograrlo mientras que Jotha lo dejó para el final sin tener tiempo para completarlo. El leonés, uno de los aspirantes más polémicos durante todo el programa, quedó eliminado tras la valoración del jurado mientras que Pilu y Álex competirán con Eneko y Lluís por el entorchado final.