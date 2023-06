Mientras en La Laguna esperan como agua de mayo si hay o no un pacto de progreso (PSOE - Unidas se Puede - Drago Verdes Canarias ), el exdiputado nacional de Podemos es noticia por su próxima aparición en el concurso ‘Time Zone’, un ‘reality’ de HBO Max de habilidad mental y física que pondrá a prueba al químico natural del núcleo capitalino de Ofra: Alberto Rodríguez da el salto a la pequeña pantalla.

Alberto Rodríguez da el salto a la pequeña pantalla. El concejal electo de Drago Verdes Canarias por La Laguna es noticia, no por un posible avance de un pacto de progreso para gobernar la Ciudad de los Adelantados conjuntamente con PSOE y Unidas se Puede, sino por su próxima participación en un reality de HBO Max que medirá sus habilidades mentales y físicas. Sí. El exdiputado nacional de Podemos formará parte del elenco de concursantes de Time Zone. Su incorporación a este proyecto televisivo generó en la jornada de ayer una fuerte sacudida en el panorama político insular, sobre todo porque es un actor principal, o ésa era la idea la misma noche-madrugada del pasado 28 de mayo, en las negociaciones todavía abiertas para dar forma al ejecutivo municipal de Aguere, uno de los pocos de Canarias que aún no tienen pacto.

Drago y Unidas se Puede han citado a los medios hoy a una rueda de prensa conjunta

Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), Rubens Ascanio (Unidas se Puede) y Alberto Rodríguez (Drago) llevan tiempo analizando cómo pueden encajar sus 14 concejales. El socialista tiene diez ediles y los otros cuatro se los reparten al cincuenta por ciento los excompañeros en Podemos. En los últimos días se ha hablado mucho de las dificultades que ha encontrado el actual alcalde en funciones [Luis Yeray Gutiérrez] para poner en sintonía a los tres bandos que han protagonizado una negociación repleta de aristas y, en algunos casos, pretensiones que estaban fuera de lugar. Ese desencuentro lo aprovechó Coalición Canaria para ofertar una gran alianza que proporcione estabilidad a La Laguna después de las elecciones del 23 de julio –algunas piezas del puzle están sujetas a los resultados que obtengan sus formaciones en los comicios del cuarto domingo del mes que viene– y en la que, a priori, no cuentan ni Drago ni Unidas se Puede. El primer paso, perdón, el segundo, se escenificará este sábado en la sesión constituyente que se va a celebrar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna: la Junta Electoral rechazó este jueves el recurso presentado por el PP. Ahí se puede aclarar la estrategia por la que apuestan las formaciones políticas que están en disposición de coger las riendas del municipio los próximos cuatro años: además de los ocho concejales de CC, el PP tiene tres y, por último, Vox gana por primera vez dos ediles. Eso sí, todo puede quedar resuelto [o no] en la convocatoria de prensa conjunta que anuncian para las once la mañana de hoy, en el corazón de la Plaza del Adelantado, Rubens Ascanio (Unidas se Puede) y Alberto Rodríguez (Drago). El hecho de que en la foto no aparezca Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) es una buena pista para creer que, de momento, no hay una triada ganadora de progreso similar a la que se selló hace cuatro años.

El programa recrea misiones inhóspitas como grandes tormentas de arena en un videojuego

Un político en un 'videojuego'

Zeppelin (Banijay Iberia), productora de Time Zone, difundió este lunes un comunicado en el que explicaba el guion de un reality que «recrea un videojuego en el mundo real», donde los participantes se enfrentan a «misiones en escenarios inhóspitos como tormentas de arena o cortinas de humo», y deberán buscar recompensas en forma de tiempo extra o de robo de minutos a sus compañeros. Curioso. Porque, salvo sorpresa de última hora, el tiempo se agota en La Laguna para dar volumen a un gobierno en clave de progreso con un claro sentido de izquierda.

Rodríguez, pues, vuelve a estar en el ojo del huracán días después de pactar un acuerdo de coalición con el proyecto que lidera Yolanda Díaz (Sumar) de cara a las elecciones del 23 de julio. Eso sí, él no es el primero en buscar audiencia a través de la televisión. Antes lo hicieron Pablo Iglesias (La tuerka), Juan Carlos Monedero (Pasapalabra), Esperanza Aguirre (Mask Singer) o, incluso, Celia Villalobos (MasterChef Celebrity 5). La duda es: ¿se quedará Drago game over en La Laguna?